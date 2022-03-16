В Екатеринбурге во второй раз перенесли концерт певицы Елки

Концерт Елки перенесли уже во второй раз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Концерт певицы Елки (Елизаветы Иванцив), который должен был состоятся 4 апреля в киноконцертном театре «Космос», перенесен на 25 октября 2022 года. Информация об этом размещена на сайте концертной площадки.

«Концерт перенесен на 25 октября. Билеты действительны», — сообщили организаторы. Причина отмены выступления не указывается. Мероприятие сдвигается на более позднюю дату уже второй раз: ранее концерт Елки «Мне легко», назначенный на 23 ноября 2021 года, перенесли на 4 апреля 2022 года.

Музыканты начали массово отменять свои выступления в Екатеринбурге. В «Фабрике» отказались выступать певица Монеточка, группа «НАИВ», рэпер Рем Дигга. В «МТС Live Холл» отменили концерты уральский артист Niletto, украинский исполнитель Макс Барских, Гарик Сукачев, «Телеклуб» также лишился концерта певицы Луны. Культурные площадки поддержали тенденцию и отказались проводить какие-либо мероприятия. Из-за этого организаторы имеют огромные финансовые потери. Отмена концертов связана с тем, что с 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. В планах Минобороны РФ — проведение денацификации и демилитаризации страны.

Если у вас есть проблемы с возвратом билетов, ваш концерт неоднократно переносили, вы столкнулись с какими-либо проблемами или просто хотите что-то рассказать — напишите нам .

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