Путин: такого единения у россиян не было давно

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин заявил, что российская армия действует на Украине героически Фото:
новость из сюжета
Крым вернулся в состав России

Российские солдаты на Украине совершают подвиги, а россияне едины и поддерживают друг друга во время спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята в ходе этой операции. Плечом к плечу. Поддерживают друг друга. И если надо, то как родного брата прикрывают своим телом от пули на поле боя. Такого единения у нас давно не было», — заявил он во время своего выступления на концерте-митинге в честь годовщины воссоединения России и Крыма, трансляция велась на телеканале «Россия 24».

После эскалации военного конфликта в ДНР и ЛНР президент РФ Владимир Путин 24 февраля принял решение провести спецоперацию. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины. Российская сторона действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям.

18 марта 2014 года Крым вошел в состав России. Это произошло после референдума, прошедшего 16 марта 2014 года. Большинство жителей полуострова проголосовали за возвращение территории в состав России. Позже удалось построить Крымский мост, который соединил Керченский и Таманский полуостров. Также была проложена трасса «Таврида», которая связала Керчь и Севастополь. Подача воды в Крым также была восстановлена. Кроме того, полуостров связали с Донбассом сухопутным коридором.

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Российские солдаты на Украине совершают подвиги, а россияне едины и поддерживают друг друга во время спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята в ходе этой операции. Плечом к плечу. Поддерживают друг друга. И если надо, то как родного брата прикрывают своим телом от пули на поле боя. Такого единения у нас давно не было», — заявил он во время своего выступления на концерте-митинге в честь годовщины воссоединения России и Крыма, трансляция велась на телеканале «Россия 24». После эскалации военного конфликта в ДНР и ЛНР президент РФ Владимир Путин 24 февраля принял решение провести спецоперацию. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины. Российская сторона действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям. 18 марта 2014 года Крым вошел в состав России. Это произошло после референдума, прошедшего 16 марта 2014 года. Большинство жителей полуострова проголосовали за возвращение территории в состав России. Позже удалось построить Крымский мост, который соединил Керченский и Таманский полуостров. Также была проложена трасса «Таврида», которая связала Керчь и Севастополь. Подача воды в Крым также была восстановлена. Кроме того, полуостров связали с Донбассом сухопутным коридором.
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