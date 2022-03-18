18 марта 2022

Россияне остались без бытовой техники марки LG

© Служба новостей «URA.RU»
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Ажиотаж в МедиаМаркт. Алатырь. Екатеринбург, бытовая техника, холодильники
Производитель бытовой электроники LG покинул российский рынок Фото:
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Южнокорейский производитель бытовой электроники LG Electronics приостановил все поставки в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию», — говорится в заявлении на сайте LG Electronics. Сообщается, что компания будет следить за развитием ситуации.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. В ответ западные страны ввели жесткие ограничения в отношении РФ. Многие иностранные компании решили приостановить работу в РФ. В их числе Nike, ASOS и Apple, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, розничные сети Zara и H&M Group, а также IKEA.

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Южнокорейский производитель бытовой электроники LG Electronics приостановил все поставки в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию», — говорится в заявлении на сайте LG Electronics. Сообщается, что компания будет следить за развитием ситуации. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. В ответ западные страны ввели жесткие ограничения в отношении РФ. Многие иностранные компании решили приостановить работу в РФ. В их числе Nike, ASOS и Apple, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, розничные сети Zara и H&M Group, а также IKEA.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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