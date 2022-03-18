Россияне остались без бытовой техники марки LG

19 марта 2022 в 01:18 Размер текста - 17 +

Южнокорейский производитель бытовой электроники LG Electronics приостановил все поставки в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию», — говорится в заявлении на сайте LG Electronics. Сообщается, что компания будет следить за развитием ситуации. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. В ответ западные страны ввели жесткие ограничения в отношении РФ. Многие иностранные компании решили приостановить работу в РФ. В их числе Nike, ASOS и Apple, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, розничные сети Zara и H&M Group, а также IKEA.