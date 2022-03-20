Небензя: спецоперация вскроет неприглядные факты о Западе

20 марта 2022 в 21:39 Размер текста - 17 +

После спецоперации РФ на Украине всплывут неприглядные факты о Западе. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. В том числе будут обнародованы факты о ведении США военно-биологической деятельности на территории постсоветского пространства, пообещал дипломат. «Они прекрасно понимают, что, если и когда цели специальной военной операции будут достигнуты, наружу выплывет огромное количество неприглядных фактов, не только о военно-биологической деятельности, но и многие другие», — заявил Василий Небензя в программе «Вести недели» на канале «Россия 1». Дипломат также высмеял попытки ООН опровергнуть эти сведения. Он напомнил, что военно-биологические разработки априори секретные и никто не будет докладывать о них в Организацию объединенных наций. Небензя не исключил, что Киев не участвовал в исследованиях США. По его мнению, Украина стала платформой, «как и многие другие страны, в том числе постсоветского пространства». Ранее постпред заявил, что за проведение «под боком» опасных испытаний власти Украины получали незначительные компенсации. Небензя добавил, что Запад и Киев не должны голословно обвинять Россию в пропаганде. По его словам, Москва предоставила конкретные факты, которые Вашингтон пока не опроверг. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины утром 24 февраля. После Минобороны РФ сообщили об обнаружении сети биологических лабораторий, которые работали с возбудителями опасных болезней. Этот факт пытались скрыть, заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. После Минобороны РФ обнародовало документ, согласно которому данные исследования спонсировал Пентагон. РФ попросила провести заседание Совбеза ООН для обсуждения военно-биологической деятельности США на Украине. Украинский президент Владимир Зеленский опроверг данные о разработке биологического оружия в стране.