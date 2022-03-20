Шереметьево отправило в простой почти половину своего персонала

21 марта 2022 в 06:25 Размер текста - 17 +

По информации источника в аэропорту, речь идет о порядке 6—7 тыс. человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Крупнейший московский аэропорт Шереметьево (АО «МАШ») отправил в простой 40% своего персонала. Об этом говорится тексте приказа гендиректора «Шереметьево» Михаила Василенко. Простой объявлен по причинам «не зависящим от работодателя и работников» и в связи с «критическим снижением пассажиропотока» на фоне санкций против РФ и закрытием воздушного пространства ряда стран, передают «Известия» информацию из приказа. Речь идет и об офисных сотрудниках, и об остальных, сообщил источник. По некоторой информации, на сегодняшний день аэропорт Шереметьево обслуживают около 15 тысяч человек: 6 тысяч — сотрудники самого «МАШ», еще около 5 тысяч — это работники дочернего «Шереметьево Хэндлинг», которые занимаются наземным обслуживанием самолетов и пассажиров в терминалах, а также обработкой багажа. Что касается грузового оператора аэропорта «Москва Карго», — там работают около 4 тысяч человек. Всего в простой будут направлены 6—7 тысяч человек. В этот период работники будут получать 2/3 от оклада. За ними сохранятся их рабочие места, а также условия по ДМС. 10 марта Шереметьево закрыл международный терминал D. Это произошло из-за ситуации в авиаотрасли. Ранее о решении отправить сотрудников в вынужденный простой заявила компания «Уральские авиалинии». Проблемы возникли из-за геополитической ситуации, закрытия неба европейских стран, а также санкций на использование авиатехники. Страны Евросоюза начали закрывать небо после объявления о начале спецоперации России на Украине. Росавиация ввела ответные меры и закрыла воздушное пространство 36 государствам. В пресс-службе федерального агентства воздушного транспорта также утвердили временный алгоритм, который позволит компаниям передавать допуск к международным перевозкам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Крупнейший московский аэропорт Шереметьево (АО «МАШ») отправил в простой 40% своего персонала. Об этом говорится тексте приказа гендиректора «Шереметьево» Михаила Василенко. Простой объявлен по причинам «не зависящим от работодателя и работников» и в связи с «критическим снижением пассажиропотока» на фоне санкций против РФ и закрытием воздушного пространства ряда стран, передают «Известия» информацию из приказа. Речь идет и об офисных сотрудниках, и об остальных, сообщил источник. По некоторой информации, на сегодняшний день аэропорт Шереметьево обслуживают около 15 тысяч человек: 6 тысяч — сотрудники самого «МАШ», еще около 5 тысяч — это работники дочернего «Шереметьево Хэндлинг», которые занимаются наземным обслуживанием самолетов и пассажиров в терминалах, а также обработкой багажа. Что касается грузового оператора аэропорта «Москва Карго», — там работают около 4 тысяч человек. Всего в простой будут направлены 6—7 тысяч человек. В этот период работники будут получать 2/3 от оклада. За ними сохранятся их рабочие места, а также условия по ДМС. 10 марта Шереметьево закрыл международный терминал D. Это произошло из-за ситуации в авиаотрасли. Ранее о решении отправить сотрудников в вынужденный простой заявила компания «Уральские авиалинии». Проблемы возникли из-за геополитической ситуации, закрытия неба европейских стран, а также санкций на использование авиатехники. Страны Евросоюза начали закрывать небо после объявления о начале спецоперации России на Украине. Росавиация ввела ответные меры и закрыла воздушное пространство 36 государствам. В пресс-службе федерального агентства воздушного транспорта также утвердили временный алгоритм, который позволит компаниям передавать допуск к международным перевозкам.