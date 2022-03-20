Зеленский поблагодарил Эштона Кутчера и Милу Кунис за помощь

21 марта 2022 в 06:32 Размер текста - 17 +

Зеленский выразил благодарность американским актерам за поддержку Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американских актеров Эштона Кутчера и Милу Кунис за помощь украинским беженцам. Актеры собрали 35 млн долларов, заявил главы страны. «Эштон Кутчер и Мила Кунис одними из первых откликнулись на наше горе. Они уже собрали 35 $ млн и отправляют их Flexport и Airbnb, чтобы помочь украинским беженцам. Благодарен за их поддержку. Впечатлен их решимостью. Они вдохновляют мир», — написал Зеленский в своем Twitter. Ранее Зеленский переговорил с основателем компании SpaceX Илоном Маском. Президент Украины выразил миллионеру благодарность за поддержку, в частности, за поставку систем Starlink для разрушенных городов. Спецоперация на Украине проводится вынужденно в связи с геноцидом против русских на Донбассе, заявляли ранее российские власти. Англоязычный телеканал RT представил материал со свидетельскими показаниями о базе националистического батальона «Айдар» в с. Половинкино под Старобельском в освобожденной части ЛНР. Там располагалась не только база подготовки, но и тюрьма, в которой нацисты в нечеловеческих условиях держали гражданских и военнопленных. С тем, что происходило на этой базе, еще предстоит разбираться следствию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американских актеров Эштона Кутчера и Милу Кунис за помощь украинским беженцам. Актеры собрали 35 млн долларов, заявил главы страны. «Эштон Кутчер и Мила Кунис одними из первых откликнулись на наше горе. Они уже собрали 35 $ млн и отправляют их Flexport и Airbnb, чтобы помочь украинским беженцам. Благодарен за их поддержку. Впечатлен их решимостью. Они вдохновляют мир», — написал Зеленский в своем Twitter. Ранее Зеленский переговорил с основателем компании SpaceX Илоном Маском. Президент Украины выразил миллионеру благодарность за поддержку, в частности, за поставку систем Starlink для разрушенных городов. Спецоперация на Украине проводится вынужденно в связи с геноцидом против русских на Донбассе, заявляли ранее российские власти. Англоязычный телеканал RT представил материал со свидетельскими показаниями о базе националистического батальона «Айдар» в с. Половинкино под Старобельском в освобожденной части ЛНР. Там располагалась не только база подготовки, но и тюрьма, в которой нацисты в нечеловеческих условиях держали гражданских и военнопленных. С тем, что происходило на этой базе, еще предстоит разбираться следствию.