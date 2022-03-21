21 марта 2022

Тюменский медик, обвиненный в смерти женщины, получил компенсацию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Операция по имплантации стимулятора блуждающего нерва. Екатеринбург, хирургия, операция, хирург, хирургическая операция, имплантация стимулятора, нейрохирургия
Хирург Дмитрий Титов «отмыл» свою репутацию через суд Фото:

Более 40 000 рублей заплатит хирургу из Тобольска дочь его погибшей пациентки. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Женщина обвинила медика в смерти матери, а он решил защитить свой имидж через суд.

«Суд частично удовлетворил исковые требования хирурга областной больницы № 3 Дмитрия Титова и взыскал со Светланы Шумиловой 30 000 рублей компенсации морального вреда и более 14 000 рублей судебных расходов. Женщина разместила в социальных сетях информацию о том, что по вине сердечно-сосудистого хирурга умерла ее мать», — рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Как сказано в материалах дела, обвинения в адрес медика женщина разместила в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». В своем посте она подчеркнула, что пациенты Титова умирают не в первый раз, и что его «не зря выпнули из Москвы».

По словам Дмитрия Титова после этих обвинений его пациенты стали отказываться от операций. За нанесенный ущерб мужчина потребовал компенсацию морального вреда — 100 000 рублей. При вынесении приговора суд принял во внимание, что ответчик еще до заседания опубликовала в том же паблике опровержение и извинилась перед врачом, отметив его профессионализм.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Более 40 000 рублей заплатит хирургу из Тобольска дочь его погибшей пациентки. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Женщина обвинила медика в смерти матери, а он решил защитить свой имидж через суд. «Суд частично удовлетворил исковые требования хирурга областной больницы № 3 Дмитрия Титова и взыскал со Светланы Шумиловой 30 000 рублей компенсации морального вреда и более 14 000 рублей судебных расходов. Женщина разместила в социальных сетях информацию о том, что по вине сердечно-сосудистого хирурга умерла ее мать», — рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Как сказано в материалах дела, обвинения в адрес медика женщина разместила в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». В своем посте она подчеркнула, что пациенты Титова умирают не в первый раз, и что его «не зря выпнули из Москвы». По словам Дмитрия Титова после этих обвинений его пациенты стали отказываться от операций. За нанесенный ущерб мужчина потребовал компенсацию морального вреда — 100 000 рублей. При вынесении приговора суд принял во внимание, что ответчик еще до заседания опубликовала в том же паблике опровержение и извинилась перед врачом, отметив его профессионализм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...