Тюменский медик, обвиненный в смерти женщины, получил компенсацию

Хирург Дмитрий Титов «отмыл» свою репутацию через суд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Более 40 000 рублей заплатит хирургу из Тобольска дочь его погибшей пациентки. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Женщина обвинила медика в смерти матери, а он решил защитить свой имидж через суд.

«Суд частично удовлетворил исковые требования хирурга областной больницы № 3 Дмитрия Титова и взыскал со Светланы Шумиловой 30 000 рублей компенсации морального вреда и более 14 000 рублей судебных расходов. Женщина разместила в социальных сетях информацию о том, что по вине сердечно-сосудистого хирурга умерла ее мать», — рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Как сказано в материалах дела, обвинения в адрес медика женщина разместила в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». В своем посте она подчеркнула, что пациенты Титова умирают не в первый раз, и что его «не зря выпнули из Москвы».

По словам Дмитрия Титова после этих обвинений его пациенты стали отказываться от операций. За нанесенный ущерб мужчина потребовал компенсацию морального вреда — 100 000 рублей. При вынесении приговора суд принял во внимание, что ответчик еще до заседания опубликовала в том же паблике опровержение и извинилась перед врачом, отметив его профессионализм.

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