Кого из тюменцев не будут лечить от COVID по телефону. Заявление властей

23 марта 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Очное наблюдение медиков положено детям до года и старикам, не умеющим обращаться с мобильными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Правительство Тюменской области разрешило лечить граждан от коронавируса дистанционно (т.е. по телефону), однако это правило не применимо к детям до года и пожилым людям, не умеющим пользоваться гаджетами. Об этом URA.RU рассказали в оперативном штабе региона. «После первичного приема за состоянием пациента наблюдают дистанционно. При этом наблюдение детей в возрасте до года осуществляется очно. К пациентам, у которых в силу возраста нет возможности получить консультацию врача дистанционно (из-за неумения пользоваться гаджетами — прим. URA.RU), при наличии показаний специалист также приходит на дом», — рассказали агентству в оперативном штабе Тюменской области. Распоряжение о дистанционном наблюдении за пациентами с коронавирусом правительство Тюменской области утвердило 18 февраля. Власти рассказали URA.RU, как строится такая работа: при признаках ОРВИ граждане звонят в поликлинику и отвечают на вопросы специалиста;

если ситуация не тяжелая, человек может прийти на прием и открыть больничный;

открыть больничный можно и по телефону;

если есть факторы риска (хронические болезни, беременность и так далее), и самочувствие пациента оставляет желать лучшего, к нему выезжают медики;

затем наблюдение за состоянием ведется по телефону. Раз в день человеку звонит робот, задает вопросы, а ответы анализируют в поликлинике;

если пациент заявит об ухудшении, ему позвонит врач (или придет на дом);

если все в порядке, человек продолжает назначенное лечение без общения с медиками;

закрыть больничный также можно по телефону. По данным на 22 марта за сутки в Тюменской области коронавирус нашли у 307 человек (18 февраля — 2 379). За все время пандемии COVID-19 заболели 182 910 жителей региона, выздоровели — 164 893, умерли — 4 155 пациентов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Правительство Тюменской области разрешило лечить граждан от коронавируса дистанционно (т.е. по телефону), однако это правило не применимо к детям до года и пожилым людям, не умеющим пользоваться гаджетами. Об этом URA.RU рассказали в оперативном штабе региона. «После первичного приема за состоянием пациента наблюдают дистанционно. При этом наблюдение детей в возрасте до года осуществляется очно. К пациентам, у которых в силу возраста нет возможности получить консультацию врача дистанционно (из-за неумения пользоваться гаджетами — прим. URA.RU), при наличии показаний специалист также приходит на дом», — рассказали агентству в оперативном штабе Тюменской области. Распоряжение о дистанционном наблюдении за пациентами с коронавирусом правительство Тюменской области утвердило 18 февраля. Власти рассказали URA.RU, как строится такая работа: По данным на 22 марта за сутки в Тюменской области коронавирус нашли у 307 человек (18 февраля — 2 379). За все время пандемии COVID-19 заболели 182 910 жителей региона, выздоровели — 164 893, умерли — 4 155 пациентов.