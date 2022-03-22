Правительство Тюменской области разрешило лечить граждан от коронавируса дистанционно (т.е. по телефону), однако это правило не применимо к детям до года и пожилым людям, не умеющим пользоваться гаджетами. Об этом URA.RU рассказали в оперативном штабе региона.
«После первичного приема за состоянием пациента наблюдают дистанционно. При этом наблюдение детей в возрасте до года осуществляется очно. К пациентам, у которых в силу возраста нет возможности получить консультацию врача дистанционно (из-за неумения пользоваться гаджетами — прим. URA.RU), при наличии показаний специалист также приходит на дом», — рассказали агентству в оперативном штабе Тюменской области.
Распоряжение о дистанционном наблюдении за пациентами с коронавирусом правительство Тюменской области утвердило 18 февраля. Власти рассказали URA.RU, как строится такая работа:
- при признаках ОРВИ граждане звонят в поликлинику и отвечают на вопросы специалиста;
- если ситуация не тяжелая, человек может прийти на прием и открыть больничный;
- открыть больничный можно и по телефону;
- если есть факторы риска (хронические болезни, беременность и так далее), и самочувствие пациента оставляет желать лучшего, к нему выезжают медики;
- затем наблюдение за состоянием ведется по телефону. Раз в день человеку звонит робот, задает вопросы, а ответы анализируют в поликлинике;
- если пациент заявит об ухудшении, ему позвонит врач (или придет на дом);
- если все в порядке, человек продолжает назначенное лечение без общения с медиками;
- закрыть больничный также можно по телефону.
По данным на 22 марта за сутки в Тюменской области коронавирус нашли у 307 человек (18 февраля — 2 379). За все время пандемии COVID-19 заболели 182 910 жителей региона, выздоровели — 164 893, умерли — 4 155 пациентов.
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