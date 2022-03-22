22 марта 2022
21 марта 2022

Кого из тюменцев не будут лечить от COVID по телефону. Заявление властей

© Служба новостей «URA.RU»
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Беременность, клипарт. Екатеринбург, ребенок, детство, дети, воспитание детей
Очное наблюдение медиков положено детям до года и старикам, не умеющим обращаться с мобильными Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Правительство Тюменской области разрешило лечить граждан от коронавируса дистанционно (т.е. по телефону), однако это правило не применимо к детям до года и пожилым людям, не умеющим пользоваться гаджетами. Об этом URA.RU рассказали в оперативном штабе региона.

«После первичного приема за состоянием пациента наблюдают дистанционно. При этом наблюдение детей в возрасте до года осуществляется очно. К пациентам, у которых в силу возраста нет возможности получить консультацию врача дистанционно (из-за неумения пользоваться гаджетами — прим. URA.RU), при наличии показаний специалист также приходит на дом», — рассказали агентству в оперативном штабе Тюменской области.

Распоряжение о дистанционном наблюдении за пациентами с коронавирусом правительство Тюменской области утвердило 18 февраля. Власти рассказали URA.RU, как строится такая работа:

  • при признаках ОРВИ граждане звонят в поликлинику и отвечают на вопросы специалиста;
  • если ситуация не тяжелая, человек может прийти на прием и открыть больничный;
  • открыть больничный можно и по телефону;
  • если есть факторы риска (хронические болезни, беременность и так далее), и самочувствие пациента оставляет желать лучшего, к нему выезжают медики;
  • затем наблюдение за состоянием ведется по телефону. Раз в день человеку звонит робот, задает вопросы, а ответы анализируют в поликлинике;
  • если пациент заявит об ухудшении, ему позвонит врач (или придет на дом);
  • если все в порядке, человек продолжает назначенное лечение без общения с медиками;
  • закрыть больничный также можно по телефону.

По данным на 22 марта за сутки в Тюменской области коронавирус нашли у 307 человек (18 февраля — 2 379). За все время пандемии COVID-19 заболели 182 910 жителей региона, выздоровели — 164 893, умерли — 4 155 пациентов.

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Правительство Тюменской области разрешило лечить граждан от коронавируса дистанционно (т.е. по телефону), однако это правило не применимо к детям до года и пожилым людям, не умеющим пользоваться гаджетами. Об этом URA.RU рассказали в оперативном штабе региона. «После первичного приема за состоянием пациента наблюдают дистанционно. При этом наблюдение детей в возрасте до года осуществляется очно. К пациентам, у которых в силу возраста нет возможности получить консультацию врача дистанционно (из-за неумения пользоваться гаджетами — прим. URA.RU), при наличии показаний специалист также приходит на дом», — рассказали агентству в оперативном штабе Тюменской области. Распоряжение о дистанционном наблюдении за пациентами с коронавирусом правительство Тюменской области утвердило 18 февраля. Власти рассказали URA.RU, как строится такая работа: По данным на 22 марта за сутки в Тюменской области коронавирус нашли у 307 человек (18 февраля — 2 379). За все время пандемии COVID-19 заболели 182 910 жителей региона, выздоровели — 164 893, умерли — 4 155 пациентов.
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