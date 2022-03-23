В США задумались о блокировке золотого резерва России

Блокировка золотого резерва России позволит еще сильнее изолировать ее от мировой экономики, заявил Ангус Кинг Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Сенаторы США предложили заблокировать золотой резерв России в связи со спецоперацией на Украине. Об этом сообщил новостной портал Axios. Блокировке хотят подвергнуть примерно 132 миллиарда долларов в золотом эквиваленте.

«Огромные запасы золота в России — один из немногих оставшихся активов, которые [президент РФ Владимир] Путин может использовать, чтобы удержать экономику своей страны от дальнейшего падения. Санкционируя эти запасы, мы можем еще больше изолировать Россию от мировой экономики», — цитирует Axios одного из авторов законопроекта, сенатора от штата Мэн Ангуса Кинга.

В случае принятия поправок, в отношении компаний, которые совершают сделки с российским золотом и транспортируют его из резервов Центробанка РФ, будут введены вторичные санкции. Ограничения также затронут те организации, которые продают в РФ золото физически или электронным способом. По словам одного из сенаторов, законопроект могут принять уже на этой неделе.

Ранее цены на золото достигли две тысячи долларов за унцию впервые за полтора года. Это самый высокий уровень с 19 августа 2020 года. Как отмечал РБК, цены на драгоценный металл взлетели на фоне массового ухода инвесторов от рисков из-за конфликта на Украине. После президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физических лиц. До 1 марта 2022 года он составлял 20%. Министр финансов РФ Антон Силуанов предложил россиянам вкладываться в золото, а не в доллары, передает телеканал 360.

Россия объявила о начале спецоперации на Украине 24 февраля. В ответ западные страны ввели жесткие ограничения в отношении РФ. Так, Евросоюз запретил проводить любые операции, связанные с управлением активами и резервами Центробанка страны. Кроме того, совместно с США, Великобританией и Канадой он договорился заморозить активы Банка России. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что таким образом Запад пытался повлиять на поведение Москвы. Президент РФ в свою очередь отметил, что подобные шаги «имеют все признаки агрессии — экономической, политической и информационной войны».

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