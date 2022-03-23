Посол России припомнил США нападение на Югославию

Посол РФ заявил, что американские самолеты бомбили города Югославии, Ирака и Ливии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Минобороны США уже забыло о том, как американские самолеты бомбили города Югославии, Ирака и Ливии. Так посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал высказывание пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби. Ранее тот обвинил российские вооруженные сил в совершении «военных преступлений» на Украине.

«Ощущение таково, что в Пентагоне уже забыли, как еще совсем недавно самолеты США и их союзников по НАТО в прямом эфире бомбили города Югославии, Ирака, Ливии. Не вспоминают в Вашингтоне и о вопиющих преступлениях американских военнослужащих и наемников в Афганистане и Сирии», — приводит слова Анатолия Антонова официальный telegram-канал посольства РФ в США.

Кирби заявил, что американское Минобороны изучает действия России во время спецоперации на Украине. Пентагон собирает доказательства «военных преступлений», которые приписывают России, передает «Царьград».

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал президента США Джо Байдена «кровавым стариком». Он напомнил, что в 1999 году будущий глава Белого дома, тогда занимавший пост сенатора, инициировал бомбардировки Белграда. Спикер Госдумы Вячеслав Володин позже напомнил, что 19 лет назад США вторглись в Ирак, чтобы получить контроль над нефтеносными районами страны. По словам политика, действия Вашингтона несопоставимы с решением России провести спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида киевского режима.

Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что спецоперация РФ не направлена против мирного населения Украины. Россия никогда не имела претензий лично к народу страны, подчеркнул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает «Национальная служба новостей». Путин призвал украинских военных и гражданских лиц брать власть в свои руки. «Не позволяйте бандеровцам и неонацистам использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита», — заявил президент РФ.

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