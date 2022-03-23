Российский военный сбил украинский штурмовик

Российским солдатам удалось сбить самолет противника и получить важную информацию от украинских военных Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Старший лейтенант Алексей Гришин в ходе спецоперации на Украине подбил штурмовик Су-25 и тем самым лишил противника поддержки с воздуха. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Благодаря действиям Гришина вооруженным силам РФ удалось захватить в плен украинского летчика и получить от него информацию.

«Старший лейтенант Алексей Гришин точным выстрелом из ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс, прим. URA.RU) подбил самолет Су-25 врага и лишил националистов поддержки с воздуха. При этом летчик штурмовика катапультировался и был взят в плен», — цитирует заявлением Минобороны РФ телеканал «Звезда».

В ходе спецоперации РФ также проявил себя младший сержант Евгений Балухта, который уничтожил грузовик с 25 националистами и подвижный пункт управления. Его действия посеяли панику в рядах противника, что позволило российской армии развить наступление и захватить важные документы, сообщили в Минобороны.

Героем стал и капитан Антон Михайлусь, который обнаружил и обезвредил несколько самодельных мин. Часть из них он активировал в тылу противника ночью. В Минобороны РФ отметили, что действия Михайлуся позволили продвинуться российской бронетехники для наступления.

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида киевского режима. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что спецоперация РФ не направлена против мирного населения Украины. Россия никогда не имела претензий лично к народу страны, подчеркнул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает «Национальная служба новостей». Путин призвал украинских военных и гражданских лиц брать власть в свои руки. «Не позволяйте бандеровцам и неонацистам использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита», — заявил президент РФ.

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