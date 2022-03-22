Жители Мокроусовского района просят не закрывать школу в селе Шелепово Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители Мокроусовского района Курганской области просят не закрывать Шелеповскую основную общеобразовательную школу. Видеообращение сельчан опубликовано в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Мы коллектив Шелеповской школы, родители обучающихся, в том числе дети, просим в данный момент не закрывать нашу школу. Оснований для ее закрытия нет. Количество обучающихся (28) не сводится к минимуму. На будущий год будут обучаться четыре первоклассника. Школа еще может просуществовать два-три года, а может и больше», — говорится в видеообращении жителей района.

По словам педагогов, средств на материальные расходы в последние годы практически не выделялось. Ремонт в учреждении проводится силами работников. В школе отремонтирована система отопления в спортзале, проведена сигнализация, есть теплые туалеты, душ и водопровод. На подвозе четыре ребенка из деревни, расположенной в 12 км от школы. В период межсезонья на проезд тратится больше часа. Если будут возить в другую школу, то время на дорогу увеличится, что может сказаться на здоровье детей. «Это будет забота о детях или вред? У нас в селе закрыли детский сад и еще хотят закрыть школу. […] Мы не требуем, мы просим разобраться в данной ситуации, правомерно ли все это», — возмущены жители.

В приемной главы Мокроусовского района URA.RU сообщили, что глава Владимир Демешкин находится в командировке на учебе. Заместитель главы района по социальным вопросам Юрий Романенко отказался комментировать ситуацию. URA.RU обратилось в департамент образования и науки Курганской области.

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