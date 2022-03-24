Англичане распознают русских по акценту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Гражданам России в Англии угрожают и требуют, чтобы они уехали из страны. Об этом URA.RU рассказала россиянка Полина, которая живет в Лондоне уже 9 лет и в данный момент учится там.

«На мою близкую подругу нападали два раза. Слава богу, без физических расправ: никто с кулаками не идет. Первый раз она выходила из русского ресторана, и какой-то пьяный британец закричал: „Если вы, русские, пойдете на кого-то, мы вас нашей британской армией уничтожим“. И накинулся на нее с матом. В другой раз она в магазине покупала продукты, мужчина услышал ее русский акцент. Заявил ей, чтобы она валила из страны, что русские никому здесь не нужны», — описала обстановку Полина.

Русофобия также проявилась в некоторых образовательных учреждениях. Так, одной знакомой Полины отказались выдавать exceptional visa (виза перспективным и талантливым людям), сославшись на «сложившуюся ситуацию в мире».

Сама Полина с негативом от иностранцев почти не сталкивалась. В большей степени это было заметно в социальных сетях, где ей писали угрозы, причем в основном украинская аудитория. Кроме того, от нее отвернулись знакомые украинцы, которые тоже живут в Лондоне.

Однако девушка добавила, что есть и позитивные примеры отношения иностранцев к русским в Великобритании. Многие университеты заявили, что им не важно, из какой страны их сотрудники и студенты. Если кто-то пострадал от сложившейся ситуации, они могут обратиться в психологическую службу и воспользоваться отсрочкой дедлайнов по учебе.

Ранее в МИД России объявили, что борьба со всем русским в Европе граничит с откровенным расизмом. Экс-президент Чехии Вацлав Клаус осудил русофобию. 22 марта в Кремле объяснили, почему не работает система международного права из-за чего русских за границей сложно защитить.

Рост русофобских настроений на Западе начался после начала вынужденной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида киевского режима. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что спецоперация РФ не направлена против мирного населения Украины: Россия никогда не имела претензий лично к народу страны.

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