В ФСБ предупредили тюменцев о фейковых призывах к эвакуации

24 марта 2022 в 18:23 Размер текста - 17 +

Тюменцы получают электронные письмы с призывами к началу немедленной эвакуации Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жителям Тюмени стали поступать электронные письма с призывами приступить к немедленной эвакуации в связи с обострением ситуации в зоне проведения спецоперации. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ. В ведомстве призвали тюменцев не верить фейковым сообщениям и не поддаваться на провокации. «Региональным управлением ФСБ по Тюменской области выявлены факты распространения на электронные почты жителей Тюмени ложной информации от имени Федеральной службы безопасности РФ, касающиеся „незамедлительной эвакуации и проследования в ближайшее бомбоубежище населения в связи с обострением ситуации в зоне специальной военной операции“. Региональное управление призывает не поддаваться на провокации, проверять поступающие сведения из сомнительных источников и получать информацию из официальных ведомств», — сообщили URA.RU в РУ ФСБ по Тюменской области. Там добавили, что вся достоверная информация о деятельности ведомства публикуется на официальном сайте ФСБ России. Кроме этого, силовики напомнили об уголовной ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ (ст. 207.3 УК РФ). Максимальное наказание по вышеуказанной статье — 15 лет лишения свободы. Как ранее указывало URA.RU, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Решению об этом предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик. 22 февраля Россия признала независимость ЛНР и ДНР. С республиками был заключен ряд соглашений. В том числе, о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жителям Тюмени стали поступать электронные письма с призывами приступить к немедленной эвакуации в связи с обострением ситуации в зоне проведения спецоперации. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ. В ведомстве призвали тюменцев не верить фейковым сообщениям и не поддаваться на провокации. «Региональным управлением ФСБ по Тюменской области выявлены факты распространения на электронные почты жителей Тюмени ложной информации от имени Федеральной службы безопасности РФ, касающиеся „незамедлительной эвакуации и проследования в ближайшее бомбоубежище населения в связи с обострением ситуации в зоне специальной военной операции“. Региональное управление призывает не поддаваться на провокации, проверять поступающие сведения из сомнительных источников и получать информацию из официальных ведомств», — сообщили URA.RU в РУ ФСБ по Тюменской области. Там добавили, что вся достоверная информация о деятельности ведомства публикуется на официальном сайте ФСБ России. Кроме этого, силовики напомнили об уголовной ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ (ст. 207.3 УК РФ). Максимальное наказание по вышеуказанной статье — 15 лет лишения свободы. Как ранее указывало URA.RU, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Решению об этом предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик. 22 февраля Россия признала независимость ЛНР и ДНР. С республиками был заключен ряд соглашений. В том числе, о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.