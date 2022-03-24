24 марта 2022

В НАТО рассказали, как дальше будут развиваться отношения с РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, поднятые руки, столтенберг йенс
Йенс Столтенберг уверен, что отношения между Россией и НАТО уже не будут прежними Фото:
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Переговоры России и НАТО

Отношения членов НАТО с Россией не будут прежними, однако необходимо поддерживать контакты по вопросам контроля над вооружениями, снижения рисков и деконфликтингу. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Невозможно возвращение к тому, какими ранее были наши отношения. Но необходимо поддерживать определенное взаимодействие с Россией по таким вопросам, как контроль над вооружениями, снижение рисков и деконфликтинг», — подчеркнул Столтенберг в эфире телекомпании CNN.

Он подчеркнул, что еще рано говорить о том, как будут развиваться отношения между Россией и НАТО в будущем. По мнению Столтенберга, они точно приобретут новую форму.

Ранее президент РФ Владимир Путин узнавал у властей США о возможности вступления России в НАТО, Соединенные Штаты дали понять, что не желают членства страны в своем альянсе. Лидер США Джо Байден поделился своим предположением о том, что Путин хочет развалить НАТО очень давно.

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Отношения членов НАТО с Россией не будут прежними, однако необходимо поддерживать контакты по вопросам контроля над вооружениями, снижения рисков и деконфликтингу. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. «Невозможно возвращение к тому, какими ранее были наши отношения. Но необходимо поддерживать определенное взаимодействие с Россией по таким вопросам, как контроль над вооружениями, снижение рисков и деконфликтинг», — подчеркнул Столтенберг в эфире телекомпании CNN. Он подчеркнул, что еще рано говорить о том, как будут развиваться отношения между Россией и НАТО в будущем. По мнению Столтенберга, они точно приобретут новую форму. Ранее президент РФ Владимир Путин узнавал у властей США о возможности вступления России в НАТО, Соединенные Штаты дали понять, что не желают членства страны в своем альянсе. Лидер США Джо Байден поделился своим предположением о том, что Путин хочет развалить НАТО очень давно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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