В НАТО рассказали, как дальше будут развиваться отношения с РФ

25 марта 2022 в 04:41 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг уверен, что отношения между Россией и НАТО уже не будут прежними Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Переговоры России и НАТО Отношения членов НАТО с Россией не будут прежними, однако необходимо поддерживать контакты по вопросам контроля над вооружениями, снижения рисков и деконфликтингу. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. «Невозможно возвращение к тому, какими ранее были наши отношения. Но необходимо поддерживать определенное взаимодействие с Россией по таким вопросам, как контроль над вооружениями, снижение рисков и деконфликтинг», — подчеркнул Столтенберг в эфире телекомпании CNN. Он подчеркнул, что еще рано говорить о том, как будут развиваться отношения между Россией и НАТО в будущем. По мнению Столтенберга, они точно приобретут новую форму. Ранее президент РФ Владимир Путин узнавал у властей США о возможности вступления России в НАТО, Соединенные Штаты дали понять, что не желают членства страны в своем альянсе. Лидер США Джо Байден поделился своим предположением о том, что Путин хочет развалить НАТО очень давно. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Отношения членов НАТО с Россией не будут прежними, однако необходимо поддерживать контакты по вопросам контроля над вооружениями, снижения рисков и деконфликтингу. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. «Невозможно возвращение к тому, какими ранее были наши отношения. Но необходимо поддерживать определенное взаимодействие с Россией по таким вопросам, как контроль над вооружениями, снижение рисков и деконфликтинг», — подчеркнул Столтенберг в эфире телекомпании CNN. Он подчеркнул, что еще рано говорить о том, как будут развиваться отношения между Россией и НАТО в будущем. По мнению Столтенберга, они точно приобретут новую форму. Ранее президент РФ Владимир Путин узнавал у властей США о возможности вступления России в НАТО, Соединенные Штаты дали понять, что не желают членства страны в своем альянсе. Лидер США Джо Байден поделился своим предположением о том, что Путин хочет развалить НАТО очень давно.