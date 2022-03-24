Байден обвинил Путина в желании развалить НАТО

25 марта 2022 в 01:37 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин хочет развалить НАТО, так как ему предпочтительнее иметь дело с независимыми, а не объединенными вместе странами. Об этом заявил лидер США Джо Байден на встрече с председателем Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе. «Что Владимир Путин пытается сделать с самого начала, так это развалить НАТО. И я говорю это еще с тех самых дней, когда я был вице-президентом США. Развалить НАТО. Ему предпочтительнее иметь дело с 30 независимыми странами, чем с 30 объединенными странами. Это не шутка, я говорю предельно серьезно», — сказал Байден, передает РИА «Новости». Ранее Путин заявил, что хотел вступления России в НАТО, однако получил отказ. 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин объяснил, что одной из ее причин стало желание Киева присоединиться к НАТО. По словам главы государства, если бы Украина напала на Крым, России пришлось бы воевать со всем Североатлантическим альянсом. До этого НАТО и США отказались подписать двусторонний договор о безопасности в Европе с Россией. Одним из его условий было нерасширение альянса на восток. Путин обвинил НАТО в обмане. По его словам, в 1990-е годы альянс пообещал, что не будет распространяться на восток. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что отсутствие гарантий безопасности стало причиной спецоперации на Украине, передает RT.