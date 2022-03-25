«Аэрофлот» запускает рейсы в Турцию и Египет через Сочи

25 марта 2022 в 13:25 Размер текста - 17 +

«Аэрофлот» открыл продажу авиабилетов на прямые рейсы из Сочи Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Аэрофлот» начал продажу авиабилетов на рейсы из Сочи в шесть стран. Среди них — Турция и Египет, сообщается на сайте компании «Аэрофлот открыл продажу авиабилетов на прямые регулярные рейсы из Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан», — сообщается на сайте компании. Осуществлять полеты будет авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») на самолетах SSJ-100. Полетная программа интересна для пассажиров, следующих по маршруту через Сочи из аэропортов Москвы (Шереметьево), Санкт-Петербурга и Красноярска. Рейсы будут осуществляться в пять городов Казахстана, четыре города Турции (Анталья, Бодрум, Даламан, Стамбул), пять городов Узбекистана. В Армению рейсы будут выполняться в аэропорт Еревана, в Египет — в аэропорт Каира, в Израиль — в аэропорт Тель-Авива. В основном рейсы стартуют в период с 7 по 9 апреля. Росавиация рекомендовала авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах остановить рейсы за рубеж 6 марта. Данная рекомендация вызвана высокой степенью риска задержания или ареста воздушных судов российских авиакомпаний за рубежом. С 8 марта ряд авиакомпаний, в том числе «Аэрофлот», «Победа» и Azur air, прекратили все международные рейсы до конца марта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

«Аэрофлот» начал продажу авиабилетов на рейсы из Сочи в шесть стран. Среди них — Турция и Египет, сообщается на сайте компании «Аэрофлот открыл продажу авиабилетов на прямые регулярные рейсы из Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан», — сообщается на сайте компании. Осуществлять полеты будет авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») на самолетах SSJ-100. Полетная программа интересна для пассажиров, следующих по маршруту через Сочи из аэропортов Москвы (Шереметьево), Санкт-Петербурга и Красноярска. Рейсы будут осуществляться в пять городов Казахстана, четыре города Турции (Анталья, Бодрум, Даламан, Стамбул), пять городов Узбекистана. В Армению рейсы будут выполняться в аэропорт Еревана, в Египет — в аэропорт Каира, в Израиль — в аэропорт Тель-Авива. В основном рейсы стартуют в период с 7 по 9 апреля. Росавиация рекомендовала авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах остановить рейсы за рубеж 6 марта. Данная рекомендация вызвана высокой степенью риска задержания или ареста воздушных судов российских авиакомпаний за рубежом. С 8 марта ряд авиакомпаний, в том числе «Аэрофлот», «Победа» и Azur air, прекратили все международные рейсы до конца марта.