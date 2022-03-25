«Аэрофлот» запускает рейсы в Турцию и Египет через Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021, третий день. Санкт-Петербург, аэрофлот
«Аэрофлот» открыл продажу авиабилетов на прямые рейсы из Сочи Фото:

«Аэрофлот» начал продажу авиабилетов на рейсы из Сочи в шесть стран. Среди них — Турция и Египет, сообщается на сайте компании

«Аэрофлот открыл продажу авиабилетов на прямые регулярные рейсы из Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан», — сообщается на сайте компании. Осуществлять полеты будет авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») на самолетах SSJ-100.

Полетная программа интересна для пассажиров, следующих по маршруту через Сочи из аэропортов Москвы (Шереметьево), Санкт-Петербурга и Красноярска. Рейсы будут осуществляться в пять городов Казахстана, четыре города Турции (Анталья, Бодрум, Даламан, Стамбул), пять городов Узбекистана. В Армению рейсы будут выполняться в аэропорт Еревана, в Египет — в аэропорт Каира, в Израиль — в аэропорт Тель-Авива. В основном рейсы стартуют в период с 7 по 9 апреля.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах остановить рейсы за рубеж 6 марта. Данная рекомендация вызвана высокой степенью риска задержания или ареста воздушных судов российских авиакомпаний за рубежом. С 8 марта ряд авиакомпаний, в том числе «Аэрофлот», «Победа» и Azur air, прекратили все международные рейсы до конца марта.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

«Аэрофлот» начал продажу авиабилетов на рейсы из Сочи в шесть стран. Среди них — Турция и Египет, сообщается на сайте компании «Аэрофлот открыл продажу авиабилетов на прямые регулярные рейсы из Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан», — сообщается на сайте компании. Осуществлять полеты будет авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») на самолетах SSJ-100. Полетная программа интересна для пассажиров, следующих по маршруту через Сочи из аэропортов Москвы (Шереметьево), Санкт-Петербурга и Красноярска. Рейсы будут осуществляться в пять городов Казахстана, четыре города Турции (Анталья, Бодрум, Даламан, Стамбул), пять городов Узбекистана. В Армению рейсы будут выполняться в аэропорт Еревана, в Египет — в аэропорт Каира, в Израиль — в аэропорт Тель-Авива. В основном рейсы стартуют в период с 7 по 9 апреля. Росавиация рекомендовала авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах остановить рейсы за рубеж 6 марта. Данная рекомендация вызвана высокой степенью риска задержания или ареста воздушных судов российских авиакомпаний за рубежом. С 8 марта ряд авиакомпаний, в том числе «Аэрофлот», «Победа» и Azur air, прекратили все международные рейсы до конца марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...