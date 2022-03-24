24 марта 2022

Курганские коллекторы кошмарили родственника должника

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Коллекторы. Екатеринбург, коллектор, бандитизм, бита, долг, насилие, грабеж, агрессия, выбивание долгов, вышибала
Коллекторы вымогали деньги у отца должника Фото:

Коллекторскую организацию, представители которой требовали от жителя Курганской области оплатить долги его сына, оштрафовали на 50 тысяч рублей. Данное сообщение было размещено 25 марта на сайте УФССП России по Курганской области.

«В УФССП России по Курганской области поступило обращение гражданина А. о том, что на принадлежащий ему номер мобильного телефона поступают навязчивые звонки от коллекторской организации с требованием оплатить задолженность сына. Заявитель подчеркнул, что сам долгов не имеет», — указано в сообщении.

Представителей компании оштрафовали на 50 тысяч рублей. В ведомстве отметили, что после этого сотрудники организации не звонили отцу должника.

В 2020 году жительницу Курганской области запугивали коллекторы из Ингушетии. Они, в том числе, звонили дочери должницы для запугивания. Из-за этого было возбуждено административное дело.

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Коллекторскую организацию, представители которой требовали от жителя Курганской области оплатить долги его сына, оштрафовали на 50 тысяч рублей. Данное сообщение было размещено 25 марта на сайте УФССП России по Курганской области. «В УФССП России по Курганской области поступило обращение гражданина А. о том, что на принадлежащий ему номер мобильного телефона поступают навязчивые звонки от коллекторской организации с требованием оплатить задолженность сына. Заявитель подчеркнул, что сам долгов не имеет», — указано в сообщении. Представителей компании оштрафовали на 50 тысяч рублей. В ведомстве отметили, что после этого сотрудники организации не звонили отцу должника. В 2020 году жительницу Курганской области запугивали коллекторы из Ингушетии. Они, в том числе, звонили дочери должницы для запугивания. Из-за этого было возбуждено административное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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