NYT: США составили план на случай применения РФ ядерного оружия

24 марта 2022

Группа официальных лиц из США и НАТО разрабатывает возможные сценарии того, как реагировать в случае применения Россией ядерного оружия. Об этом сообщает The New York Times. Группа под названием «Тигр» также изучает возможные ответные меры на случай, если российские войска будут уничтожать конвои с оружием для Украины прямо на территории НАТО. «Белый дом без лишнего шума собрал группу представителей национальной безопасности, чтобы набросать сценарии, как Соединенные Штаты и их союзники должны реагировать, если президент России Владимир Путин будет разочарован отсутствием прогресса на Украине или полон решимости предостеречь западные страны от вмешательства в войну и применит свои запасы химического, биологического или ядерного оружия», — пишет The New York Times со ссылкой на официальные лица, причастные к процессу. Отмечается, что чиновники оценивают такую вероятность как низкую. Группа, получившая название «Тигр», не исключает, что Москва может напасть на конвои с оружием для Украины. Чиновники разрабатывают ответ на случай, если этот сценарий станет реальным. Кроме того, группа решает, как США и НАТО следует реагировать на распространение военных действий на Грузию, Молдавию и другие соседние страны и как подготовиться к притоку украинских беженцев. Документ о создании группы был подписан помощником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном. Это произошло через четыре дня после начала спецоперации РФ на Украине. Отмечается, что «Тигр» уже участвовал в разработке санкций против России, наращивании войск НАТО на востоке Европы и вооружении украинских войск. После начала спецоперации РФ на Украине президент России Владимир Путин приказал перевести на особый режим боевого дежурства стратегические силы сдерживания. К ним, в том числе, относится и ядерное оружие. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря спецоперации Россия избежала нападения НАТО «на следующий день». Ранее США и Североатлантический альянс отказались подписывать с Москвой двусторонние соглашения по безопасности. Они, в частности, предусматривать отказ от включения Украины в НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что идея Третьей мировой войны «постоянно крутится в головах западных политиков», пишет RT.