Застройщик прорывается во власть Екатеринбурга через экс-депутата. Политика помнят по спору с Собчак

14 февраля 2022 в 18:48 Размер текста - 17 +

Евгений Боровик известен в Екатеринбурге по ряду громких скандалов Фото: Александр Мамаев © URA.RU Экс-депутат гордумы Екатеринбурга Евгений Боровик, который пытается выдвинуться на довыборы в думу по Верх-Исетскому округу №2, нашел спонсора, сообщил источник URA.RU в местной политтусовке. По словам собеседника агентства, Боровику помогает строительная компания «Скон» (владелец — Федор Дудкин). Хотя сам Боровик в разговоре с URA.RU заявил, что это неправда. Вопрос с его выдвижением подвешен. Боровику, как самовыдвиженцу надо было собрать 281 подпись. Он принес в горизбирком 301. Предполагается, что подписные листы члены горизбиркома сядут проверять 15 февраля. При этом Боровик уже ведет агитационную работу в округе. «Финансовую поддержку Боровику оказывает „Скон“. В частности, сборщики подписей получали оплату за свою работу в офисе этой компании. Видимо, таким образом владелец предприятия пытается получить голос в городской власти», — поделился собеседник агентства. В ГК «Скон» направлен запрос на комментарий, ответ на него будет опубликован, как только поступит в редакцию. Статья по теме Уральский депутат-скандал случайно выигрывает выборы в центре Москвы «Кто вам это сказал? Поделитесь, я хотя бы буду знать, к кому обращаться [за деньгами]», — с иронией отреагировал Боровик. «Я человек небедный, возможность оплачивать кампанию из собственных средств у меня есть. Конечно, если бы кто-нибудь предложил помощь, я бы не отказался», — добавил он. Также Боровик сказал корреспонденту, что, если члены горизбиркома не будут мотивированы политически, то его зарегистрируют кандидатом, поскольку брака в его подписях, как уверен Боровик, нет. Довыборы в гордуму Екатеринбурга по двум округам — Верх-Исетскому округу №2 и Ленинскому №10 — намечены на 27 марта. Мэрия продвигает на них директоров школ — Татьяну Вяткину (округ №2, «Единая Россия») и Александру Журавлеву (№10, ЕР). Также известны имена кандидатов от «Справедливой России», ЛДПР, КПРФ и «Новых людей». Боровик уже был депутатом гордумы — в 2013—2018 годах. В Екатеринбурге его знают по ряду скандалов, среди которых — драка в туалете с коллегой Олегом Хабибуллиным и уголовное дело из-за сравнения лютеран с Гитлером во время протестов в Блюхеровском парке. Летом 2018-го Боровик уехал за границу после того, как СК РФ возбудил против него уголовное дело по заявлению экс-кандидата в президенты РФ Ксении Собчак. Журналистка оскорбилась на то, что Боровик объявил конкурс, кто лучше «опустит» Собчак. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Экс-депутат гордумы Екатеринбурга Евгений Боровик, который пытается выдвинуться на довыборы в думу по Верх-Исетскому округу №2, нашел спонсора, сообщил источник URA.RU в местной политтусовке. По словам собеседника агентства, Боровику помогает строительная компания «Скон» (владелец — Федор Дудкин). Хотя сам Боровик в разговоре с URA.RU заявил, что это неправда. Вопрос с его выдвижением подвешен. Боровику, как самовыдвиженцу надо было собрать 281 подпись. Он принес в горизбирком 301. Предполагается, что подписные листы члены горизбиркома сядут проверять 15 февраля. При этом Боровик уже ведет агитационную работу в округе. «Финансовую поддержку Боровику оказывает „Скон“. В частности, сборщики подписей получали оплату за свою работу в офисе этой компании. Видимо, таким образом владелец предприятия пытается получить голос в городской власти», — поделился собеседник агентства. В ГК «Скон» направлен запрос на комментарий, ответ на него будет опубликован, как только поступит в редакцию. «Кто вам это сказал? Поделитесь, я хотя бы буду знать, к кому обращаться [за деньгами]», — с иронией отреагировал Боровик. «Я человек небедный, возможность оплачивать кампанию из собственных средств у меня есть. Конечно, если бы кто-нибудь предложил помощь, я бы не отказался», — добавил он. Также Боровик сказал корреспонденту, что, если члены горизбиркома не будут мотивированы политически, то его зарегистрируют кандидатом, поскольку брака в его подписях, как уверен Боровик, нет. Довыборы в гордуму Екатеринбурга по двум округам — Верх-Исетскому округу №2 и Ленинскому №10 — намечены на 27 марта. Мэрия продвигает на них директоров школ — Татьяну Вяткину (округ №2, «Единая Россия») и Александру Журавлеву (№10, ЕР). Также известны имена кандидатов от «Справедливой России», ЛДПР, КПРФ и «Новых людей». Боровик уже был депутатом гордумы — в 2013—2018 годах. В Екатеринбурге его знают по ряду скандалов, среди которых — драка в туалете с коллегой Олегом Хабибуллиным и уголовное дело из-за сравнения лютеран с Гитлером во время протестов в Блюхеровском парке. Летом 2018-го Боровик уехал за границу после того, как СК РФ возбудил против него уголовное дело по заявлению экс-кандидата в президенты РФ Ксении Собчак. Журналистка оскорбилась на то, что Боровик объявил конкурс, кто лучше «опустит» Собчак.