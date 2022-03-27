Бывший депутат Рады: Херсон потерян для Украины

27 марта 2022 в 17:36 Размер текста - 17 +

Власти Украины, ВСУ и СБУ не смогут вернуть Херсон, считает экс-депутат Рады Алексей Журавко Фото: president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Украины не смогут вернуть Херсонскую область под свой контроль ни с помощью Вооруженных сил, ни благодаря Службе безопасности Украины. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко. «В укро и иностранных СМИ публикуют, что будет наступление ВСУ на Херсон. И скоро Херсон и область вернется под контроль ВСУ и киевского режима. Дорогие уважаемые херсонцы, жители этого прекрасного региона, с полной ответственностью заявляю вам: ни ВСУ, ни СБУ, ни власть Украины не влияют на ситуацию в Херсоне и области. Прошу вас, херсонцы, успокойтесь, никакая украинская власть не вернется. Не верьте лживым укроСМИ и их пособникам, и сплетням», — приводит слова из открытого обращения Журавко РИА «Новости». Бывший депутат Рады Илья Кива, в свою очередь, заявил, что вопрос о проведении референдума по вхождению в состав России скоро коснется и Одесской области. «Уверен, что вопрос референдума уже в ближайшее время коснется и Одесской области, после окончания спецоперации. Люди должны и имеют право сами определять, где они хотят растить своих детей и строить свое будущее», — написал Кива в telegram-канале. Президент РФ Владимир Путин 22 февраля 2022 года подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, после чего глава ЛНР Леонид Пасечник заявил о возможности проведения референдума о вхождении республики в состав России. В ходе спецоперации РФ по освобождению территорий ДНР и ЛНР, начавшейся 24 февраля 2022 года, армия России взяла под полный контроль всю территорию Херсонской области. Позже российские военные помогли гражданам РФ, Молдавии и Украины эвакуироваться из Херсонской области Украины. Также в ходе операции ВС РФ заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Спецоперация проводится, чтобы освободить жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам со стороны киевского режима, а также избавить Украину от нацистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти Украины не смогут вернуть Херсонскую область под свой контроль ни с помощью Вооруженных сил, ни благодаря Службе безопасности Украины. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко. «В укро и иностранных СМИ публикуют, что будет наступление ВСУ на Херсон. И скоро Херсон и область вернется под контроль ВСУ и киевского режима. Дорогие уважаемые херсонцы, жители этого прекрасного региона, с полной ответственностью заявляю вам: ни ВСУ, ни СБУ, ни власть Украины не влияют на ситуацию в Херсоне и области. Прошу вас, херсонцы, успокойтесь, никакая украинская власть не вернется. Не верьте лживым укроСМИ и их пособникам, и сплетням», — приводит слова из открытого обращения Журавко РИА «Новости». Бывший депутат Рады Илья Кива, в свою очередь, заявил, что вопрос о проведении референдума по вхождению в состав России скоро коснется и Одесской области. «Уверен, что вопрос референдума уже в ближайшее время коснется и Одесской области, после окончания спецоперации. Люди должны и имеют право сами определять, где они хотят растить своих детей и строить свое будущее», — написал Кива в telegram-канале. Президент РФ Владимир Путин 22 февраля 2022 года подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, после чего глава ЛНР Леонид Пасечник заявил о возможности проведения референдума о вхождении республики в состав России. В ходе спецоперации РФ по освобождению территорий ДНР и ЛНР, начавшейся 24 февраля 2022 года, армия России взяла под полный контроль всю территорию Херсонской области. Позже российские военные помогли гражданам РФ, Молдавии и Украины эвакуироваться из Херсонской области Украины. Также в ходе операции ВС РФ заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Спецоперация проводится, чтобы освободить жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам со стороны киевского режима, а также избавить Украину от нацистов.