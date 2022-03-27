Шольц рассказал о проблемах из-за отказа от российского газа

28 марта 2022 в 02:20 Размер текста - 17 +

Решение Германии стать независимой от поставок энергоносителей из России будет означать более крупные траты в энергетическом секторе страны. Об этом заявил канцлер Олаф Шольц. «Речь идет о принятии более дорогого импорта энергоносителей, чтобы стать независимым от России», — сказал Шольц в интервью телеканалу ARD. При этом он выступил против резкого эмбарго на поставки энергоносителей из России. Политик призвал к тому, чтобы решение по остановке импорта было взвешенным, так как оно окажется влияние на многие рабочие места в Германии. Канцлер заверил, что ФРГ сделает все, чтобы отказ от российских энергоносителей прошел быстро. По его словам, сроки отказа от импорта российского угля будут зависеть от того, как быстро Германия будет наращивать использование возобновляемых источников энергии. Евросоюз, Великобритания, США и ряд других государств начали вводить жесткие экономические санкции против РФ после того, как президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины. Российский глава отмечал, что цель этих ограничений — «отмена России», как государства. Позже Путин заявил о решении продавать газ недружественным странам только за рубли, объяснив свое решение отказом США и Евросоюза выполнять свои обязательства перед Россией. У стран Европы осталось критически мало времени для того, чтобы определиться, будут ли они закупать российский газ в новой валюте.