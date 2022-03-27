В ЛДПР начались поиски преемника Жириновского

28 марта 2022 в 02:50 Размер текста - 17 +

В ЛДПР обсуждаются возможные преемники на пост Жириновского Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Жириновский тяжело заболел коронавирусом На случай продолжительной болезни лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского обсуждаются возможные преемники на его пост. Среди возможных вариантов — губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, а также депутаты Госдумы Андрей Луговой, Ярослав Нилов и Алексей Диденко. «На случай продолжительной болезни Владимира Жириновского обсуждаются возможные преемники на посту лидера партии. Среди кандидатов на это место собеседник в Госдуме и два источника, близких к администрации президента, называют Михаила Дегтярева», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. По данным газеты, второй кандидат на пост Жириновского — Луговой. Также рассматриваются кандидатуры Нилова и Диденко. Однако, по словам инсайдера, они «менее предпочтительны». Пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин заявил изданию, что речь о смене лидера фракции не ведется. По его словам, Жириновский остается «бесспорным лидером», все депутаты надеются на его скорейшее выздоровление. В начале февраля Владимира Жириновского госпитализировали из-за заражения коронавирусом, несмотря на то, что он 8 раз привился от вируса. Он был направлен в Центральную клиническую больницу Москвы. 26 февраля стало известно, что Жириновского подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Однако вскоре его состояние улучшилось — политик пришел в сознание. 25 марта ряд СМИ написал о том, что Жириновский скончался. Однако спикер Государственной думы Росси Вячеслав Володин опроверг эти новости. Вскоре подобное заявление сделали и в Минздраве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На случай продолжительной болезни лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского обсуждаются возможные преемники на его пост. Среди возможных вариантов — губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, а также депутаты Госдумы Андрей Луговой, Ярослав Нилов и Алексей Диденко. «На случай продолжительной болезни Владимира Жириновского обсуждаются возможные преемники на посту лидера партии. Среди кандидатов на это место собеседник в Госдуме и два источника, близких к администрации президента, называют Михаила Дегтярева», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. По данным газеты, второй кандидат на пост Жириновского — Луговой. Также рассматриваются кандидатуры Нилова и Диденко. Однако, по словам инсайдера, они «менее предпочтительны». Пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин заявил изданию, что речь о смене лидера фракции не ведется. По его словам, Жириновский остается «бесспорным лидером», все депутаты надеются на его скорейшее выздоровление. В начале февраля Владимира Жириновского госпитализировали из-за заражения коронавирусом, несмотря на то, что он 8 раз привился от вируса. Он был направлен в Центральную клиническую больницу Москвы. 26 февраля стало известно, что Жириновского подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Однако вскоре его состояние улучшилось — политик пришел в сознание. 25 марта ряд СМИ написал о том, что Жириновский скончался. Однако спикер Государственной думы Росси Вячеслав Володин опроверг эти новости. Вскоре подобное заявление сделали и в Минздраве.