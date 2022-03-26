Глава Минздрава оценил риск дефицита лекарств

26 марта 2022 в 20:40 Размер текста - 17 +

Михаил Мурашко отметил, что для льготников медикаментов в ближайшее время хватит Фото: Владимир Андреев © URA.RU Запасов лекарств для льготной категории граждан в России хватит более чем на 5 месяцев. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «Для льготных категорий граждан в регионах запас составляет больше пяти с половиной месяцев. Мы авансируем, в том числе, закупку лекарственных препаратов», — передает его слова telegram-канал «Вести». Глава Минздрава ранее отмечал, что в России не наблюдается дефицита инсулина и препаратов для терапии щитовидной железы, пишет RT. В Санкт-Петербурге выделили на закупку лекарств для льготников более 12 млрд рублей, дополняют « Невские новости ». Несмотря на то, что жители разных российских городов массово скупают импортные лекарства, Минздрав РФ неоднократно отмечал, что в стране нет их дефицита, и ситуация с препаратами остается стабильной. Иностранные производители подтвердили продолжение сотрудничества с Россией. Кроме того, четыре ассоциации фармпроизводителей (АРФП, AIPM, СПФО, АПФ) просят правительство и Госдуму упростить процедуру ввода медикаментов в гражданский оборот. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Запасов лекарств для льготной категории граждан в России хватит более чем на 5 месяцев. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «Для льготных категорий граждан в регионах запас составляет больше пяти с половиной месяцев. Мы авансируем, в том числе, закупку лекарственных препаратов», — передает его слова telegram-канал «Вести». Глава Минздрава ранее отмечал, что в России не наблюдается дефицита инсулина и препаратов для терапии щитовидной железы, пишет RT. В Санкт-Петербурге выделили на закупку лекарств для льготников более 12 млрд рублей, дополняют «Невские новости». Несмотря на то, что жители разных российских городов массово скупают импортные лекарства, Минздрав РФ неоднократно отмечал, что в стране нет их дефицита, и ситуация с препаратами остается стабильной. Иностранные производители подтвердили продолжение сотрудничества с Россией. Кроме того, четыре ассоциации фармпроизводителей (АРФП, AIPM, СПФО, АПФ) просят правительство и Госдуму упростить процедуру ввода медикаментов в гражданский оборот.