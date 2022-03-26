В Тюмени восьмикомнатную квартиру продают по цене двухкомнатной

Стоимость восьмикомнатной квартиры в Тюмени 47 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Восьмикомнатную квартиру в центре Тюмени продают почти по цене двухкомнатной. Объявления о продажах размещены на площадке Avito. Стоимость восьмикомнатной квартиры составляет 47 млн рублей, а двухкомнатной 45 млн рублей.

«Продается просторная, двухуровневая квартира в историческом центре Тюмени, с прекрасным видом на город. В квартире есть все необходимое для жизни, квартира чистая, в ней никто не живет», — говорится в объявлении о продаже восьмикомнатной квартиры.

В то же время на Avito продается двухкомнатная квартира в Тюмени по схожей стоимости. Продавец оценил жилье в 45 млн рублей. «Для отделки квартиры использованы натуральные материалы. Пространство продумано до мелочей, в каждой детали прослеживается безупречный вкус», — указано в объявлении о продаже двухкомнатной квартиры.

Описание квартир схожее. В обоих объявлениях говорится о том, что продаваемое жилье «предназначено для людей с хорошим вкусом, которые берут от жизни максимум». Но несмотря на это, самая важная характеристика у квартир заметно разная. Площадь двухкомнатной квартиры составляет 98,7 квадратных метров, а площадь восьмикомнатной — 365 квадратных метров.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени за 2,3 млн рублей продают квартиру, которая вошла в топ-10 самых маленьких квартир во всей России. Ее площадь всего 17 квадратных метров.

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