В Тюмени за 2,3 млн продают самую крошечную квартиру в УрФО

В мини-квартире всего 17 квадратных метров Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Студия площадью в 17 квадратных метров, расположенная в Тюмени, вошла в топ-10 самых маленьких квартир, продающихся в стране в целом, и в УрФО в частности. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе базы недвижимости Restate.ru. Крошечная недвижимость стоит 2,3 млн рублей.

«Квартира в Тюмени, площадью в 17,76 квадратных метров, вошла в топ-10 самых маленьких студий во всей России. При этом ее стоимость — 2,3 млн рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании.

Тюменская студия оказалась на десятом месте рейтинга. Она располагается в новом жилищном комплексе на 2-й Луговой улице, недалеко от центра города. Прихожая и ванная занимают менее шести «квадратов», также в жилье нет балкона.

Ни один другой город УрФО в топ-10 не попал. А первое место рейтинга занял Новосибирск, где почти за миллион рублей продается студия площадью в 13 кв. м.

«Квартиры минимальных метражей часто появляются в новостройках, особенно в мегаполисах. Но, как правило, число вариантов невелико. При этом сохраняется вероятность возвращения такого тренда. Из-за роста стоимости „квадрата“ и ипотечных платежей многие покупатели сейчас готовы жертвовать размерами жилья», — отмечают в Restate.ru.

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