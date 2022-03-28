С судимого экс-главы курганского района требуют деньги. Ранее звучали претензии почти на 16 млн

29 марта 2022 в 07:49 Размер текста - 17 +

Власти и прокуратура хотят через суд взыскать с Александра Носкова ущерб, причиненный бюджету при строительстве водопровода в Кетово Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганский городской суд поступило исковое заявление о взыскании с экс-главы Кетовского района Курганской области Александра Носкова имущественного вреда. Информация об этом опубликована в ГАС «Правосудие». Ранее суд признал экс-чиновника виновным в злоупотреблении полномочиями при строительстве водопровода. Согласно картотеке, исковое заявление к Носкову подали правительство Курганской области, прокурор Кетовского района и управление Федерального казначейства по Курганской области. «Просят возместить ущерб, причиненный в результате преступных действий за неправомерное использование средств субсидий из федерального бюджета», — пояснили URA.RU в пресс-службе суда. Размер заявленных требований к экс-чиновнику не раскрывается. В ноябре 2021 года, когда Седьмой кассационный суд общей юрисдикции рассматривал кассационную жалобу на приговор Носкову, прокуратура требовала взыскать с подсудимого почти 16 млн рублей. «Гражданский иск заместителя прокурора Курганской области о взыскании с Носкова в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, денежных средств в размере 15 894 764 рублей 35 копеек оставлен без рассмотрения с разъяснением прокурору права обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства», — указано в решении суда, опубликованном в ГАС «Правосудие». Носкова задержали сотрудники областного УФСБ в сентябре 2019 года. В феврале 2021 года суд признал его виновным в злоупотреблении полномочиями при строительстве водопровода в селе Кетово, которое велось с 2015 года. Работы не были выполнены в срок, но местные власти приняли и оплатили их, так как подрядчик обещал завершить строительство. Стоимость невыполненных работ составила не менее 15 млн рублей. Водопровод до сих пор не достроен. Носкова отправили на шесть лет в колонию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Курганский городской суд поступило исковое заявление о взыскании с экс-главы Кетовского района Курганской области Александра Носкова имущественного вреда. Информация об этом опубликована в ГАС «Правосудие». Ранее суд признал экс-чиновника виновным в злоупотреблении полномочиями при строительстве водопровода. Согласно картотеке, исковое заявление к Носкову подали правительство Курганской области, прокурор Кетовского района и управление Федерального казначейства по Курганской области. «Просят возместить ущерб, причиненный в результате преступных действий за неправомерное использование средств субсидий из федерального бюджета», — пояснили URA.RU в пресс-службе суда. Размер заявленных требований к экс-чиновнику не раскрывается. В ноябре 2021 года, когда Седьмой кассационный суд общей юрисдикции рассматривал кассационную жалобу на приговор Носкову, прокуратура требовала взыскать с подсудимого почти 16 млн рублей. «Гражданский иск заместителя прокурора Курганской области о взыскании с Носкова в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, денежных средств в размере 15 894 764 рублей 35 копеек оставлен без рассмотрения с разъяснением прокурору права обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства», — указано в решении суда, опубликованном в ГАС «Правосудие». Носкова задержали сотрудники областного УФСБ в сентябре 2019 года. В феврале 2021 года суд признал его виновным в злоупотреблении полномочиями при строительстве водопровода в селе Кетово, которое велось с 2015 года. Работы не были выполнены в срок, но местные власти приняли и оплатили их, так как подрядчик обещал завершить строительство. Стоимость невыполненных работ составила не менее 15 млн рублей. Водопровод до сих пор не достроен. Носкова отправили на шесть лет в колонию.