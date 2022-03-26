Курганские рестораны сокращают мясное меню из-за цен

Курганские рестораны подняли цены и убрали из меню мясные блюда Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Рестораны Кургана проводят переоценку и убирают некоторые позиции в меню из-за резкого роста цен на продукты у поставщиков. Об этом URA.RU рассказал ресторатор Максим Муравский.

«Ценник в ресторанах подняли выборочно на те позиции, где ключевой продукт подорожал. Подорожали значительно рыба и говядина. Некоторые позиции будем выводить из меню. Например, если говяжья вырезка раньше стоила 750 рублей, сейчас за нее просят 1800 рублей. Таких блюд, как шашлык из вырезки и ростбиф, в меню не будет пока», — рассказал Максим Муравский.

По словам ресторатора, цены в меню ресторанов выросли на 30-40% позиций. В среднем рост составил 15% от прежней стоимости. Муравский считает, что причиной резкого роста цен на продукты может быть жадность или переоценка будущего рынков. «Например, по говядине страна себя мало обеспечивает. Наш регион, в частности, закрывает потребность в говядине только на 30%. Доля мясного импорта снизилась, сейчас в страну прибывают остатки партий по старым контрактам. Что дальше будет — не известно. Но сырья, которое есть, на всех [товаропроизводителей] не хватит. Если спрос выше предложения, цена вырастет», — поясняет бизнесмен. В ближайшее время рестораторы ожидают роста цен на свинину и курицу. Будут повышены цены на алкоголь, что связано с курсом доллара. Доля импортных продуктов в меню ресторанов сократится, подчеркивает собеседник агентства.

Российские магазины и поставщики начали повышать цены на продукцию после введения в отношении России санкций со стороны ЕС и США. В рамках таких санкций на биржевом рынке курс рубля достиг исторического минимума. Президент РФ Владимир Путин заявил, что такие методы являются агрессивными. Однако это не первый пакет санкций, введенных против России, а предыдущие попытки ослабить российскую экономику не имели успеха.

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