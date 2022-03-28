Байден: Путин изменился со времен саммита в Женеве

29 марта 2022 в 03:41 Размер текста - 17 +

Лидер США: поведение Путина изменилось со времен саммита в Женеве Фото: Bundesregierung\Kugler Поведение президента России Владимира Путина изменилось со времен прошлогоднего саммита в Женеве. Так считает президент США Джо Байден. «Я не знаю, что поменялось у него в голове. Его поведение изменилось. Вспомните, о чем мы говорили. Мы говорили о налаживании стратегического диалога, об отношениях НАТО и России… о том, как повысить транспарентность и тому подобное. Это была нормальная дискуссия», — сказал Байден, передает РИА «Новости». Прошлый диалог с Путиным напомнил лидеру США беседу с председателем Совета министров СССР Алексеем Косыгиным. Ранее Джо Байден заявил, что Путин «не может оставаться у власти, а Украина «никогда не станет победой для России» в спецоперации. Позже Белому дому пришлось оправдываться за эмоциональное высказывание американского лидера, уверяя, что речь не шла о смене власти в России. Старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин объяснил, что высказывание президента было эмоциональным. Сам Байден позже отказался от своих слов. Однако обозреватели британского издания The Times предположили, что оскорбления Байдена могут стать самой серьезной оплошностью в его президентской карьере. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Поведение президента России Владимира Путина изменилось со времен прошлогоднего саммита в Женеве. Так считает президент США Джо Байден. «Я не знаю, что поменялось у него в голове. Его поведение изменилось. Вспомните, о чем мы говорили. Мы говорили о налаживании стратегического диалога, об отношениях НАТО и России… о том, как повысить транспарентность и тому подобное. Это была нормальная дискуссия», — сказал Байден, передает РИА «Новости». Прошлый диалог с Путиным напомнил лидеру США беседу с председателем Совета министров СССР Алексеем Косыгиным. Ранее Джо Байден заявил, что Путин «не может оставаться у власти, а Украина «никогда не станет победой для России» в спецоперации. Позже Белому дому пришлось оправдываться за эмоциональное высказывание американского лидера, уверяя, что речь не шла о смене власти в России. Старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин объяснил, что высказывание президента было эмоциональным. Сам Байден позже отказался от своих слов. Однако обозреватели британского издания The Times предположили, что оскорбления Байдена могут стать самой серьезной оплошностью в его президентской карьере.