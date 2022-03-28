28 марта 2022

Пьяный тюменец въехал на «Газели» в ограждение детского сада. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие детского сада Снегирёк. Сургут , детский сад
Никто из детей в аварии не пострадал Фото:

Водитель автомобиля «Газель» не справился с управлением и въехал в ограждение детского сада села Верхний Ингал Исетского района. Об этом сообщает telegram-канал УГИБДД по Тюменской области. Там уточнили, что мужчина отказался от медосвидетельствования на алкоголь. При этом у него присутствовали признаки алкогольного опьянения.

«Автомобиль „Газель“ с термобудкой вчера около полудня въехал в ограждение детского сада, совмещенного со школой. Это случилось в селе Верхний Ингал Исетского района. „Газелью“ управлял 43-летний житель пос. Коммунар. От объяснений и освидетельствования на алкоголь мужчина отказался», — сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции.

Там добавили, что у водителя присутствовали признаки алкогольного опьянения. Никто из воспитанников детского сада села Верхний Ингал в ДТП не пострадал: к моменту аварии они уже вернулись с прогулки в здание. На водителя составлен административный материал.

43-летний житель поселка Коммунар не справился с управлением и въехал в ограждение детского сада на «Газели»

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Водитель автомобиля «Газель» не справился с управлением и въехал в ограждение детского сада села Верхний Ингал Исетского района. Об этом сообщает telegram-канал УГИБДД по Тюменской области. Там уточнили, что мужчина отказался от медосвидетельствования на алкоголь. При этом у него присутствовали признаки алкогольного опьянения. «Автомобиль „Газель“ с термобудкой вчера около полудня въехал в ограждение детского сада, совмещенного со школой. Это случилось в селе Верхний Ингал Исетского района. „Газелью“ управлял 43-летний житель пос. Коммунар. От объяснений и освидетельствования на алкоголь мужчина отказался», — сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции. Там добавили, что у водителя присутствовали признаки алкогольного опьянения. Никто из воспитанников детского сада села Верхний Ингал в ДТП не пострадал: к моменту аварии они уже вернулись с прогулки в здание. На водителя составлен административный материал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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