Никто из детей в аварии не пострадал Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Водитель автомобиля «Газель» не справился с управлением и въехал в ограждение детского сада села Верхний Ингал Исетского района. Об этом сообщает telegram-канал УГИБДД по Тюменской области. Там уточнили, что мужчина отказался от медосвидетельствования на алкоголь. При этом у него присутствовали признаки алкогольного опьянения.

«Автомобиль „Газель“ с термобудкой вчера около полудня въехал в ограждение детского сада, совмещенного со школой. Это случилось в селе Верхний Ингал Исетского района. „Газелью“ управлял 43-летний житель пос. Коммунар. От объяснений и освидетельствования на алкоголь мужчина отказался», — сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции.

Там добавили, что у водителя присутствовали признаки алкогольного опьянения. Никто из воспитанников детского сада села Верхний Ингал в ДТП не пострадал: к моменту аварии они уже вернулись с прогулки в здание. На водителя составлен административный материал.

43-летний житель поселка Коммунар не справился с управлением и въехал в ограждение детского сада на «Газели» Госавтоинспекция Тюменской области