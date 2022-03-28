Моор рассказал о ситуации с продуктами и лекарствами в регионе

29 марта 2022 в 18:15 Размер текста - 17 +

В Тюменской области сформирован достаточный запас лекарств и продуктов Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Тюменской области сформирован достаточный запас лекарств и товаров первой необходимости. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. Глава региона также высказался о ситуации с безработицей. «Обстановка в регионе остается стабильной. Существует достаточный запас товаров народного потребления и лекарств. Угрозы резкого роста безработицы нет», — заверил губернатор. Моор дал поручение руководителям областных органов власти быть на связи с системообразующими предприятиями и оказать консультативную помощь в получении льготных кредитов и других мер поддержки, которые предлагает государство. «Мы внимательно следим за ситуацией и готовы подставить плечо бизнесу в непростой экономической ситуации», — добавил губернатор. Непростая ситуация на рынке продовольствия и медикаментов в России возникла из-за санкций, введенных Западом после начала спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию страны. Как заявили иностранные политики, такие меры должны ударить по экономике РФ. Однако поскольку действие санкций ощутили на себе простые граждане, Путин высказывался, что действия недружественных государств имеют все признаки экономической войны. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Тюменской области сформирован достаточный запас лекарств и товаров первой необходимости. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. Глава региона также высказался о ситуации с безработицей. «Обстановка в регионе остается стабильной. Существует достаточный запас товаров народного потребления и лекарств. Угрозы резкого роста безработицы нет», — заверил губернатор. Моор дал поручение руководителям областных органов власти быть на связи с системообразующими предприятиями и оказать консультативную помощь в получении льготных кредитов и других мер поддержки, которые предлагает государство. «Мы внимательно следим за ситуацией и готовы подставить плечо бизнесу в непростой экономической ситуации», — добавил губернатор. Непростая ситуация на рынке продовольствия и медикаментов в России возникла из-за санкций, введенных Западом после начала спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию страны. Как заявили иностранные политики, такие меры должны ударить по экономике РФ. Однако поскольку действие санкций ощутили на себе простые граждане, Путин высказывался, что действия недружественных государств имеют все признаки экономической войны.