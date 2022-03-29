В УФССП разъяснили курганцам-должникам право на прожиточный минимум Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Курганской области, имеющие долги, массово пишут заявления о предоставлении новой меры поддержки — сохранении прожиточного минимума на счетах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФССП региона.

«С 1 февраля 2022 года — с момента вступления в силу соответствующего закона (№ 234-ФЗ) — в Управление федеральной службы судебных приставов по Курганской области от граждан, имеющих долги, поступило более тысячи заявлений о сохранении прожиточного минимума. Сотрудники Службы рассмотрели и удовлетворили почти 600 таких заявлений», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В УФССП уточнили, что мера позволяет при очередном списании денежных средств оставлять на счетах должников неприкосновенную сумму, равную прожиточному минимуму. На данный момент она составляет 13793 рубля (величина прожиточного минимума в целом по РФ для трудоспособного населения на 2022 год). Тем, кто желает воспользоваться этим правом, следует обратиться в отделение судебных приставов, где возбуждено исполнительное производство. Новшество не касается должников, в отношении которых возбуждены производства о взыскании алиментов, о возмещении вреда здоровью, о возмещении вреда в связи со смертью кормильца и о возмещении ущерба, причиненного преступлением.