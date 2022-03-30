В США испугались военного конфликта с Россией

31 марта 2022 в 01:28 Размер текста - 17 +

Президент США Джо Байден не намерен принимать такие решения о помощи Киеву, которые привели бы к прямому военному конфликту между Вашингтоном и Москвой. Об этом заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд в ходе брифинга. «Когда президент решает, что именно отправить [на Украину], он учитывает два момента», — цитирует Бедингфилд ТАСС. Во-первых, «это оценки военных относительно того, что является наиболее эффективным и будет наиболее полезным украинским вооруженным силам». Во-вторых, Байден «не стремится к прямому конфликту американских вооруженных сил с российскими». Как подчеркнула Бедингфилд, Байден не будет принимать таких решений. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что никто не хочет конфликта с Россией, которая обладает ядерным оружием. При этом США и НАТО отправляют Украине оружие. В Пентагоне сообщали, что собираются и дальше снабжать Киев оружием, несмотря на невозможность доставлять груз по воздуху. По словам главы пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса, Америка работает над поставкой Украине систем ПВО российского или советского производства. 25 марта США доставили Украине первый пакет военной помощи на 800 миллионов долларов. Россия проводит спецоперацию на Украине по решению президента РФ Владимира Путина. Ее цель — демилитаризация и денацификация территории, об оккупации речи не идет. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.