Ученые из Тобольска обнаружили новый для науки гриб. Фото

31 марта 2022 в 14:03 Размер текста - 17 +

Учены из Тобольска обнаружили новый гриб (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сотрудники Тобольской комплексной научной станции в ходе изучения природных сообществ обнаружили неизвестный для науки гриб. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе научной станции. «В ходе изучения природных сообществ участка Североболотный в Вагайском районе Тюменской области был обнаружен гриб из рода Volvariella. ДНК-анализ образца, проведенный в Ботаническом институте РАН в Санкт-Петербурге, подтвердил его видовую самостоятельность», — рассказали в пресс-службе. Гриб получил научное название, которое в переводе с латыни звучит как Вольвариелла булавоцистидная. Сотрудник группы экологии живых организмов Тобольского комплекса научной станции Владимир Капитонов считает, что болота Тюменской области уникальны и таят в себе еще много открытий в мире грибов. Фото: официальная страница Тобольской комплексной научной станции УрО РАН в социальной сети «ВКонтакте» Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Сотрудники Тобольской комплексной научной станции в ходе изучения природных сообществ обнаружили неизвестный для науки гриб. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе научной станции. «В ходе изучения природных сообществ участка Североболотный в Вагайском районе Тюменской области был обнаружен гриб из рода Volvariella. ДНК-анализ образца, проведенный в Ботаническом институте РАН в Санкт-Петербурге, подтвердил его видовую самостоятельность», — рассказали в пресс-службе. Гриб получил научное название, которое в переводе с латыни звучит как Вольвариелла булавоцистидная. Сотрудник группы экологии живых организмов Тобольского комплекса научной станции Владимир Капитонов считает, что болота Тюменской области уникальны и таят в себе еще много открытий в мире грибов.