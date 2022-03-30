Сотрудники Тобольской комплексной научной станции в ходе изучения природных сообществ обнаружили неизвестный для науки гриб. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе научной станции.
«В ходе изучения природных сообществ участка Североболотный в Вагайском районе Тюменской области был обнаружен гриб из рода Volvariella. ДНК-анализ образца, проведенный в Ботаническом институте РАН в Санкт-Петербурге, подтвердил его видовую самостоятельность», — рассказали в пресс-службе.
Гриб получил научное название, которое в переводе с латыни звучит как Вольвариелла булавоцистидная. Сотрудник группы экологии живых организмов Тобольского комплекса научной станции Владимир Капитонов считает, что болота Тюменской области уникальны и таят в себе еще много открытий в мире грибов.
Фото: официальная страница Тобольской комплексной научной станции УрО РАН в социальной сети «ВКонтакте»
Сотрудники Тобольской комплексной научной станции в ходе изучения природных сообществ обнаружили неизвестный для науки гриб. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе научной станции. «В ходе изучения природных сообществ участка Североболотный в Вагайском районе Тюменской области был обнаружен гриб из рода Volvariella. ДНК-анализ образца, проведенный в Ботаническом институте РАН в Санкт-Петербурге, подтвердил его видовую самостоятельность», — рассказали в пресс-службе. Гриб получил научное название, которое в переводе с латыни звучит как Вольвариелла булавоцистидная. Сотрудник группы экологии живых организмов Тобольского комплекса научной станции Владимир Капитонов считает, что болота Тюменской области уникальны и таят в себе еще много открытий в мире грибов.