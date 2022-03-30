30 марта 2022

Ученые из Тобольска обнаружили новый для науки гриб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Продукты, овощи и фрукты. Тюмень, овощи, торговля, грибы, шампиньоны
Учены из Тобольска обнаружили новый гриб (архивное фото) Фото:

Сотрудники Тобольской комплексной научной станции в ходе изучения природных сообществ обнаружили неизвестный для науки гриб. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе научной станции.

«В ходе изучения природных сообществ участка Североболотный в Вагайском районе Тюменской области был обнаружен гриб из рода Volvariella. ДНК-анализ образца, проведенный в Ботаническом институте РАН в Санкт-Петербурге, подтвердил его видовую самостоятельность», — рассказали в пресс-службе.

Гриб получил научное название, которое в переводе с латыни звучит как Вольвариелла булавоцистидная. Сотрудник группы экологии живых организмов Тобольского комплекса научной станции Владимир Капитонов считает, что болота Тюменской области уникальны и таят в себе еще много открытий в мире грибов.

Фото:

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Сотрудники Тобольской комплексной научной станции в ходе изучения природных сообществ обнаружили неизвестный для науки гриб. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе научной станции. «В ходе изучения природных сообществ участка Североболотный в Вагайском районе Тюменской области был обнаружен гриб из рода Volvariella. ДНК-анализ образца, проведенный в Ботаническом институте РАН в Санкт-Петербурге, подтвердил его видовую самостоятельность», — рассказали в пресс-службе. Гриб получил научное название, которое в переводе с латыни звучит как Вольвариелла булавоцистидная. Сотрудник группы экологии живых организмов Тобольского комплекса научной станции Владимир Капитонов считает, что болота Тюменской области уникальны и таят в себе еще много открытий в мире грибов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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