29 июля 2025 в 21:20 Размер текста - 17 +

Розовые бургеры стали продавать в заведениях фастфуда Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Проверено на себе С 21 июля в сети заведений фастфуда появился сет, посвященный Hello Kitty. В меню все красивое — няшный розовый бургер, наггетсы и разноцветное мороженое. В первые дни продаж в тюменских филиалах был ажиотаж — зумеры часами стояли в очередях за необычными булочками и постили фоточки в соцсетях. Редакция URA.RU не смогла остаться в стороне тренда и сняла свою пробу. Наш вердикт — в этом материале. Что входит в меню Hello Kitty Вся упаковка - яркая и манящая Фото: Илья Московец © URA.RU Известная ресторанная сеть быстрого питания запустила коллаблорацию со знаменитой кошечкой, добавив в меню новые позиции. В специальный «дизайнерский» сет, который стоит от 806 рублей, попали куриный бургер с булочкой розового цвета, мороженое «Айс де люкс» с фруктовыми мармеладками и бокс с куриными крылышками, наггетсами, стрипсами и напитком на выбор. Сами блюда можно заказать и по отдельности. Бургер по меню будет стоить 279 рублей, мороженое — 175 рублей и средний бокс закусок от 219. По сути, все позиции, кроме бургера и десерта, уже были в меню сети, отличается лишь дизайн упаковки. Какой на вкус розовый бургер Главный объект желания всех зумеров и тех, кто помладше — розовый бургер. Он состоит из куриной котлеты в хрустящей панировке, томата, салата, сыров чеддер и эмменталь и специального сырного соуса с черным перцем. В целом, ингредиенты все простые и знакомые для любителей сетевых бутербродов с котлеткой. Сама же цветная булочка ничем не отличается от обычной. Для придания запоминающегося оттенка ее окрашивают кармином — специальным пищевым красителем. В качестве эксперимента попробовать этот бургер стоило. Он напоминает объединенный «Чикен премьер» и «Биг тейсти». Котлета не сухая, соус прекрасно приправляет и соединяет все элементы бутерброда. Сама булочка никакого вкусового оттенка из-за своего необычного цвета не дает, но как элемент «шоу» вполне сгодится. Что представляет собой десерт В меню также представлено мороженое Фото: Илья Московец © URA.RU Поскольку стрипсы и наггетсы ничего необычного из себя не представляли, на пробу еще мы взяли мороженое в расписанном под Hello Kitty стаканчике. Внутри — стандартная тягучая основа из классического ванильного мороженого, клубничное варенье и мармеладные кусочки. Все это создает во рту приятную игру текстур. Мармеладки при жевании немного напоминали цукаты. Мы сошлись во мнении, что это вполне себе вкусно и может претендовать на постоянную позицию в меню. Какой вердикт То, какой ажиотаж вызвала эта коллаборация, перекрывает его вкусовую уникальность. Мы обошли несколько заведений в поисках заветного бургера и мороженого и смогли найти только десерт. При этом при нас люди постоянно подходили к кассам и спрашивали о наборах с розовой кошкой. За бургером в первые дни продаж героически отстоял очередь наш сотрудник, который и поделился своими впечатлениями. Специальное меню не станет открытием для настоящих любителей фастфуда. В целом, кроме розовой булки сет привлекает только яркой упаковкой. Если вы фанат Hello Kitty, можно заглянуть за новой коллаборацией ради милого дизайна и приятного десерта. В остальном — история, скорее, разовая.

