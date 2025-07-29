В центре Тюмени парализовано движение транспорта

В центре Тюмени движение почти полностью остановилось
Движение на улице Челюскинцев в Тюмени почти полностью парализовано. Как сообщает корреспондент агентства, в районе пересечения Челюскинцев и Советской образовалась огромная пробка, в которой стоит как личный, так и общественный транспорт. URA.RU выясняет причины и подробности транспортного коллапса.
В пробке собралось около 30 автобусов
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