В центре Тюмени парализовано движение транспорта

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В центре Тюмени движение почти полностью остановилось
В центре Тюмени движение почти полностью остановилось Фото:

Движение на улице Челюскинцев в Тюмени почти полностью парализовано. Как сообщает корреспондент агентства, в районе пересечения Челюскинцев и Советской образовалась огромная пробка, в которой стоит как личный, так и общественный транспорт. URA.RU выясняет причины и подробности транспортного коллапса.

В пробке собралось около 30 автобусов
В пробке собралось около 30 автобусов
Фото:

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Движение на улице Челюскинцев в Тюмени почти полностью парализовано. Как сообщает корреспондент агентства, в районе пересечения Челюскинцев и Советской образовалась огромная пробка, в которой стоит как личный, так и общественный транспорт. URA.RU выясняет причины и подробности транспортного коллапса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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