На место выезжали специалисты «Тюменьгормост"
В Тюмени восстанавливают набережную после сильного затопления — из-за ливня 28 июля участок под мостом Челюскинцев начало размывать. На нижний ярус с водой принесло песок и камни. Сейчас специалисты «Тюменьгормоста» восстанавливают разрушенные места. Что происходит на набережной после непогоды — в фоторепортаже URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!