28 июля 2025

Набережную в Тюмени восстанавливают после ливня. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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На место выезжали специалисты «Тюменьгормост"
На место выезжали специалисты «Тюменьгормост" Фото:

В Тюмени восстанавливают набережную после сильного затопления — из-за ливня 28 июля участок под мостом Челюскинцев начало размывать. На нижний ярус с водой принесло песок и камни. Сейчас специалисты «Тюменьгормоста» восстанавливают разрушенные места. Что происходит на набережной после непогоды — в фоторепортаже URA.RU.

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В Тюмени восстанавливают набережную после сильного затопления — из-за ливня 28 июля участок под мостом Челюскинцев начало размывать. На нижний ярус с водой принесло песок и камни. Сейчас специалисты «Тюменьгормоста» восстанавливают разрушенные места. Что происходит на набережной после непогоды — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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