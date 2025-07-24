В Тюменской облдуме ждут пополнения из правительства и мэрий

В Тюменской области вовсю готовятся к муниципальным выборам 2025 года. Местные думы обновят практически на всей территории региона. В то же время политэлиты вовсю обсуждают грядущую кампанию в областную думу, которая состоится в 2026 году. И хотя до выборов еще больше года, источники URA.RU назвали имена тех, кого политтусовка ожидает увидеть в новом созыве регионального парламента.
Традиционно в областную думу Тюмени попадают представители исполнительной власти, долгое время работавшие в правительстве региона или в муниципалитетах на руководящих должностях. Так, депутатские мандаты уже сейчас прочат нескольким топ-чиновникам.
«Всегда было так - люди, которые отработали на высоких должностях в органах исполнительной власти могли выбирать: или пойти в представительную и посидеть там попринимать законы уже в гораздо более мягком трудовом режиме, или уйти на пенсию или в какую-нибудь организацию другую. Это такой бонус всегда для высокопоставленных чиновников», - говорит политолог Лев Березин.
Одной из тех, кому, предрекают депутатский кабинет, источники агентства называют Веронику Ефремову. За последние несколько лет она успела сменить должности ректора Тюменского индустриального университета (ТИУ — один из крупнейших тюменских вузов), директора областного департамента образования и науки и главы департамента труда и занятости (эту позицию она занимает до сих пор. По мнению источников, областная дума станет логичным продолжением ее карьеры.
Среди чиновников, которых также ожидают увидеть в коридорах регпарламента, называют Федора Шишкина — действующего мэра Ишима. Срок его полномочий истекает в 2025 году, однако, по мнению одного из собеседников, он может переизбраться на новый срок и через год досрочно оставить пост для перехода в представительную власть.
«Если Шишкин решится идти на выборы, то его избранию ничего не помешает — у него хорошая узнаваемость, избираться с должности мэра удобно. Место ему сможет уступить бывший мэр Ишима Виктор Рейн, избранный по ишимскому округу — Шишкин может попасть в думу таким же образом», — считает собеседник.
Многие собеседники агентства допускают связанную с выборами рокировку, которая изменит управление социальной политикой региона. Так, участие в выборах прочат вице-губернатору региона Ольге Кузнечевских – в правительстве региона она работает больше 25 лет. В сентябре 2026 года, прямо перед выборами, у чиновницы истекает предельный срок для госслужбы (65 лет), хотя по закону его могут продлить еще на 5 лет. Областная дума, по мнению источников, станет для Кузнечевских возможностью продолжать работать в менее напряженном режиме.
По словам собеседников агентства, позицию Кузнечевских уже давно прочат депутату областной думы, главе регионального исполкома тюменской «Единой России» Ольге Швецовой. Она обладает хорошей репутацией, считается, что с работой она справится. «При таком сценарии тюменская ЕР должна будет обеспечить Швецовой подходящую замену в реготделении. А Кузнечевских как раз сможет занять ее думский пост — председателя комитета по соцполитике — сфера ей более чем знакома и должность подходит чиновнице ее уровня», — прогнозируют собеседники.
Еще одним потенциальным депутатом называют действующего замглавы Тюмени Павла Крекова, который недавно переехал в город с поста замгубернатора Свердловской области. В мэрии он курирует в том числе организацию Дня города, а в 2026 году незадолго до выборов областная столица отметит юбилей 440 лет.
По мнению собеседников, действующие чиновники, планирующие продолжить карьеру в стенах областной думы, будут избираться при поддержке «Единой России». Перед участием в реальных выборах им будет необходимо пройти процедуру внутрипартийного предварительного голосования (праймериз). Выборы в областную думу состоятся в сентябре 2026 года.
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