Житель Тюменской области сжег дом с парализованным отцом

Мужчина поджег дом, где спал его парализованный отец
Житель Голышманово (Тюменская область) убил своего отца-инвалида. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба региональной прокуратуры
«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина поссорился с сожительницей и решил ее напугать. Он разлил и поджег бензин в коридоре дома. В одной из комнат находился его парализованный отец, который от ожогов скончался на месте», — уточняется в сообщении.
Мужчину признали виновным. Его приговорили к шести годам и трем месяцам в колонии строгого режима.
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