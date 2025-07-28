28 июля 2025

Житель Тюменской области сжег дом с парализованным отцом

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Мужчина поджег дом, где спал его парализованный отец
Мужчина поджег дом, где спал его парализованный отец Фото:

Житель Голышманово (Тюменская область) убил своего отца-инвалида. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба региональной прокуратуры

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина поссорился с сожительницей и решил ее напугать. Он разлил и поджег бензин в коридоре дома. В одной из комнат находился его парализованный отец, который от ожогов скончался на месте», — уточняется в сообщении.

Мужчину признали виновным. Его приговорили к шести годам и трем месяцам в колонии строгого режима.

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Житель Голышманово (Тюменская область) убил своего отца-инвалида. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба региональной прокуратуры «Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина поссорился с сожительницей и решил ее напугать. Он разлил и поджег бензин в коридоре дома. В одной из комнат находился его парализованный отец, который от ожогов скончался на месте», — уточняется в сообщении. Мужчину признали виновным. Его приговорили к шести годам и трем месяцам в колонии строгого режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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