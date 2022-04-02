Тюменский спортсмен-инвалид не может безопасно попасть домой. Фото

04 апреля 2022 в 18:36 Размер текста - 17 +

Мужчина жалуется на небезопасный пандус Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Инвалид-колясочник просит Тюменские власти подумать об инвалидах и установить безопасный пандус. Об этом агентству стало известно из группы «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «Я не могу и не хочу больше молчать. Я инвалид колясочник, у меня ДЦП. Спортсмен, член сборной команды тюменской области по бочча. Езжу на тренировку три раза в неделю и каждый раз со страхам спускаюсь с крыльца своего дома. Огромное спасибо соседям, которые помогают. Неужели нельзя мне сделать нормальный пандус, а не это издевательство», — пишет автор поста Миша Попов. В комментариях люди поддержали возмущение автора и высказали свое сочувствие его положению. «Может вам губернатору написать! Это правда издевательство», — написала Олеся Гритчина. На комментарий девушки ответил сам спортсмен, рассказав, что на его запросы в управлении округа сообщили — такие пандусы являются нормой. «Самих бы их посадить и дать попробовать освоить пандуса, которые принимают», — прокомментировал Антон Черняев. «Что в пустую воздух гонять? По 100 рублей скинуть и дел, а то умные. Советы давать каждый может, что жалко стало. Реквизиты напиши», — предложил Ринат Хазиев. Агентство направило письменный запрос в управление Ленинского административного округа. На момент публикации ответ получить не удалось. Фото: группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Инвалид-колясочник просит Тюменские власти подумать об инвалидах и установить безопасный пандус. Об этом агентству стало известно из группы «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «Я не могу и не хочу больше молчать. Я инвалид колясочник, у меня ДЦП. Спортсмен, член сборной команды тюменской области по бочча. Езжу на тренировку три раза в неделю и каждый раз со страхам спускаюсь с крыльца своего дома. Огромное спасибо соседям, которые помогают. Неужели нельзя мне сделать нормальный пандус, а не это издевательство», — пишет автор поста Миша Попов. В комментариях люди поддержали возмущение автора и высказали свое сочувствие его положению. «Может вам губернатору написать! Это правда издевательство», — написала Олеся Гритчина. На комментарий девушки ответил сам спортсмен, рассказав, что на его запросы в управлении округа сообщили — такие пандусы являются нормой. «Самих бы их посадить и дать попробовать освоить пандуса, которые принимают», — прокомментировал Антон Черняев. «Что в пустую воздух гонять? По 100 рублей скинуть и дел, а то умные. Советы давать каждый может, что жалко стало. Реквизиты напиши», — предложил Ринат Хазиев. Агентство направило письменный запрос в управление Ленинского административного округа. На момент публикации ответ получить не удалось.