Здание лаборатории планируют выставить на торги во II квартале 2022 года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Здание районной ветеринарной лаборатории, расположенное в городе Щучье Курганской области, готовятся выставить на торги. Предварительно они должны состояться во II квартале 2022 года. Информация об этом опубликована на информационном портале «Торги» по продаже госимущества региона.

«Наименование объекта: здание райветлаборатории. Площадь: 231,7 кв. м. Вид права: собственность Курганской области. Дата торгов: II квартал 2022 года», — говорится в сообщении на сайте.

Здание лаборатории планируют выставить на торги вместе с земельным участком площадью 872 кв. м. Судя по фото, объект в настоящее время не используется по назначению. Начальная цена аукциона пока не определена.

Вместе с тем власти Курганской области уже выставили на торги здание ветеринарной станции в городе Катайск. Начальная цена объекта недвижимости площадью 201,6 кв.м на земельном участке площадью 1700 кв.м составляет 330 тысяч рублей. «Вид разрешенного использования: для размещения станции по борьбе с болезнями животных», — указано на сайте департамента имущественных и земельных отношений. Торги назначены на 27 апреля.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Курганской области по итогам 2021 года продали на аукционах имущество общей стоимостью почти 90 млн рублей. Самой дорогостоящей сделкой в 2021 году стала продажа профилактория на проспекте Конституции в Кургане, который в 2020 году ОАО «Синтез» передало властям региона. Из 29 объектов недвижимости, которые были включены в план приватизации муниципального имущества Кургана на 2021 год, власти смогли продать только 17. В результате бюджет города удалось пополнить на 38 млн рублей.

Здание ветлаборатории в Щучье, судя по фото, давно не используется Фото: torgi.kurganobl.ru

Фото: torgi.kurganobl.ru

Фото: torgi.kurganobl.ru

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