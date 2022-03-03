Курганские власти распродали имущество на десятки миллионов

Курганские власти отчитались о продаже имущества за 2021 год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Курганской области по итогам 2021 года продали на аукционах имущество общей стоимостью почти 90 млн рублей. Такие данные содержатся в отчете о результатах приватизации госимущества, опубликованном на сайте регионального департамента имущественных и земельных отношений.

Согласно отчету, по итогам года в регионе приватизировано 25 объектов недвижимости общей стоимостью почти 85,16 млн рублей. Помимо этого власти продали 10 единиц автотехники общей стоимостью более 4,1 млн рублей. Таким образом, суммарная цена проданного госимущества по итогам года составила 89,3 млн рублей.

Самой дорогостоящей сделкой в 2021 году стала продажа профилактория на проспекте Конституции в Кургане, который в 2020 году ОАО «Синтез» передало властям региона. Новым собственником объекта стало ЗАО «Курганстальмост», цена продажи составила 19,3 млн рублей. Помимо этого власти продали памятник архитектуры «Дом жилой Я.Н.Стрельникова» в Кургане за 10 млн рублей, здание общежития площадью 647,6 кв.м за 13,6 млн рублей, бывшее здание колледжа культуры за 8,2 млн рублей, заброшенный лагерь «Лесная сказка» в пригороде Кургана за восемь миллионов рублей.

Самым дорогим движимым имуществом, проданным по итогам года, стал автобус Daewoo BH120 °F 2012 года выпуска. Его цена составила почти два миллиона рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что из 29 объектов недвижимости, которые были включены в план приватизации муниципального имущества Кургана на 2021 год, городские власти смогли продать только 17. Торги по 12 объектам не состоялись. В результате бюджет города удалось пополнить на 38 млн рублей.

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