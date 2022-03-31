Товары Unilever в Тюмени не подорожали, несмотря на обещания

01 апреля 2022 в 19:58 Размер текста - 17 +

Товары от Unilever предлагаются тюменцам по старым ценам Фото: Денис Моргунов © URA.RU Цены на средства личной гигиены от компании Unileverв Тюмени остались без изменений. Об этом агентству сообщил корреспондент, находящийся в одном из магазинов «Парфюм Лидер». Ранее компания заявила, что с первого числа приостановит свою деятельность на территории России, из-за чего предполагалась, что цена поднимется. «Товар на прилавках есть. Продавцы говорят, что со вчерашнего дня не поднимались», — рассказал корреспондент.На горячей линии сети магазинов «Парфюм лидер» агентству сообщили, что на данный момент повышения цен на продукцию не было, так как он есть в наличии на складах. Но разные торговые точки могут частично повышать цену на некоторые позиции. «Пока товар есть в наличии, мы стараемся придерживаться старых цен. Но когда будут новые поставки стоимость безусловно будет выше», — рассказал оператор. Ранее URA.RU писало о том, что компания Unilever решила приостановить свою деятельность на территории России. После начатой 24 февраля спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, многие западные страны стали вводить санкции в отношении России. Президент РФ Владимир Путин отметил, что основная цель ограничений не просто нанесение ущерба экономике страны, а «отмена России и запрет ее культуры». Также президент России охарактеризовал такое поведение стран Запада шагом к прямой агрессии. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Цены на средства личной гигиены от компании Unileverв Тюмени остались без изменений. Об этом агентству сообщил корреспондент, находящийся в одном из магазинов «Парфюм Лидер». Ранее компания заявила, что с первого числа приостановит свою деятельность на территории России, из-за чего предполагалась, что цена поднимется. «Товар на прилавках есть. Продавцы говорят, что со вчерашнего дня не поднимались», — рассказал корреспондент.На горячей линии сети магазинов «Парфюм лидер» агентству сообщили, что на данный момент повышения цен на продукцию не было, так как он есть в наличии на складах. Но разные торговые точки могут частично повышать цену на некоторые позиции. «Пока товар есть в наличии, мы стараемся придерживаться старых цен. Но когда будут новые поставки стоимость безусловно будет выше», — рассказал оператор. Ранее URA.RU писало о том, что компания Unilever решила приостановить свою деятельность на территории России. После начатой 24 февраля спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, многие западные страны стали вводить санкции в отношении России. Президент РФ Владимир Путин отметил, что основная цель ограничений не просто нанесение ущерба экономике страны, а «отмена России и запрет ее культуры». Также президент России охарактеризовал такое поведение стран Запада шагом к прямой агрессии.