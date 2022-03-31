Полиция нашла тюменку, пнувшую ребенка у ТЦ

Женщина ударила девочку возле ТЦ «Ватутинский» (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Личность тюменки, пнувшей ребенка возле торгового центра «Ватутинский» в Тюмени, установлена. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

«Личность женщины была установлена. Местная жительница 1988 года рождения, которая является законным представителем несовершеннолетнего», — сообщили в пресс-службе ведомства. В отношении женщины сотрудниками полиции составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Тюмени женщина пнула ребенка возле торгового центра. Сотрудниками полиции устанавливались обстоятельства произошедшего.