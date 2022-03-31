31 марта 2022

Полиция нашла тюменку, пнувшую ребенка у ТЦ

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина ударила девочку возле ТЦ «Ватутинский» (архивное фото) Фото:

Личность тюменки, пнувшей ребенка возле торгового центра «Ватутинский» в Тюмени, установлена. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

«Личность женщины была установлена. Местная жительница 1988 года рождения, которая является законным представителем несовершеннолетнего», — сообщили в пресс-службе ведомства. В отношении женщины сотрудниками полиции составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Тюмени женщина пнула ребенка возле торгового центра. Сотрудниками полиции устанавливались обстоятельства произошедшего.

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Личность тюменки, пнувшей ребенка возле торгового центра «Ватутинский» в Тюмени, установлена. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «Личность женщины была установлена. Местная жительница 1988 года рождения, которая является законным представителем несовершеннолетнего», — сообщили в пресс-службе ведомства. В отношении женщины сотрудниками полиции составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Ранее URA.RU сообщало о том, что в Тюмени женщина пнула ребенка возле торгового центра. Сотрудниками полиции устанавливались обстоятельства произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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