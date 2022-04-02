Американцев возмутило заявление Байдена о «свержении Путина»

Американцы считают, что истинная цель Джо Байдена в помощи Украине — это «свержение Путина» Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Высказывания американского лидера Джо Байдена о «необходимости свержения» президента России Владимира Путина и «новом мировом порядке во главе с США» вызвали дискуссию за океаном. Пользователи форума Reddit обратили внимание на то, что американский президент невольно раскрыл истинные цели Вашингтона, которые никак не связаны с поддержкой Украины в конфликте с Россией.

Пользователь под ником justConnive отметил, что после заявления Байдена в ряде американских СМИ появились публикации, в которых люди, верящие, что целью США является уничтожение России, представлялись «сумасшедшими сторонниками теорий заговора». Автор треда отмечает, что в период с 1947 по 1989 годы США пытались сменить правительства других стран 72 раза, а в период с 1946 по 2000 год 117 раз вмешивались в зарубежные выборы.

По его мнению, сегодня США пытаются нанести максимальный ущерб геополитическим интересам России. Вашингтон провоцирует эскалацию конфликта поставками оружия на Украину и рассчитывает на затяжной конфликт, что приведет к снижению рейтингов президента России. «Я не знаю, звучит ли это как теория заговора, но это точно не похоже на демократию», — отмечает пользователь. В обсуждении под тредом многие пользователи поддержали мнение justConnive.

«Смена режимов по всему миру — это и есть Новый Мировой Порядок», — указывает dashinour скриншот Reddit

«Его санкции не сработали, санкции никогда не работают. Санкции — это война против бедных в стране, санкции не вредят богатым, санкции не конфискуют активы богатых (что они и сделали в дополнение к санкциям), Россия сделала немыслимое и подкрепила свою валюту золотом, а не долг, обеспеченный фиатной валютой, на котором работает весь остальной мир. Европа будет торговать либо золотом, либо рублями, либо юанями, будет юань, а доллар рухнет», — отмечает пользователь SuggestionDesigner. «Надеюсь, это произойдет», — отвечает в ответ автору треда комментатор скриншот Reddit

«Его (Джо Байдена) интерес — защита Burisma (Частная газодобывающая группа компаний Украины — прим. ред) скриншот Reddit

Лидер США Джо Байден многократно оскорблял российского лидера после того, как президент РФ 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, передает «Национальное агентство новостей». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «странным» высказывания Байдена, назвавшего Путина «мясником». Позже Белому дому пришлось оправдываться за слова политика, намекающего на смену власти в России. Согласно опросу Ipsos, проведенному 20—21 марта, рейтинг Байдена снизился до исторического минимума: в феврале его деятельность не одобрял 51% населения, а в марте уже 54%. Вице-президент США Камала Харрис опровергла слова Байдена заявив, что правительство страны не заинтересовано в смене власти в России.

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