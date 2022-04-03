«Роскосмос» отказался от сотрудничества с Западом

04 апреля 2022 в 02:05 Размер текста - 17 +

«Роскосмос» прекратит сотрудничество с поставляющими Киеву оружие странами Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Госкорпорация «Роскосмос» отказалась от сотрудничества со странами, поставляющими Киеву оружие и оказывающими Украине политическую поддержку. Об этом заявил генеральный директор корпорации Дмитрий Рогозин. «Со странами, поставляющими оружие и инструкторов, а также оказывающими политическую поддержку киевской фашистской хунте у нас не будет никакого сотрудничества. Никакого.», — написал Рогозин в в своем telegram-канале. Госкорпорация отказалась от сотрудничества с Западом по «морально-этическим причинам», добавил он. Ранее Рогозин заявил о переходе на заключение контрактов с другими странами в рублях. По его словам, «Роскосмос» будет действовать по той же схеме, что и нефтедобывающие и газовые компании РФ. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Госкорпорация «Роскосмос» отказалась от сотрудничества со странами, поставляющими Киеву оружие и оказывающими Украине политическую поддержку. Об этом заявил генеральный директор корпорации Дмитрий Рогозин. «Со странами, поставляющими оружие и инструкторов, а также оказывающими политическую поддержку киевской фашистской хунте у нас не будет никакого сотрудничества. Никакого.», — написал Рогозин в в своем telegram-канале. Госкорпорация отказалась от сотрудничества с Западом по «морально-этическим причинам», добавил он. Ранее Рогозин заявил о переходе на заключение контрактов с другими странами в рублях. По его словам, «Роскосмос» будет действовать по той же схеме, что и нефтедобывающие и газовые компании РФ. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.