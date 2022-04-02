Под Тюменью прощаются с военным, героически погибшим на Украине

Прощание с Александром Одарич проходит в поселке Винзили (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В поселке Винзили 4 апреля проходят похороны Александра Одарич — контрактника, погибшего на Украине в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации страны. Об этом URA.RU сообщил собственный источник, близкий к ситуации.

«Прощание с Александром Одарич состоится в Винзилях 4 апреля. Парень погиб как герой, защищая мирных жителей Донбасса. Ему было 23 года», — рассказал URA.RU собственный источник, близкий к ситуации.

В администрации Винзилинского муниципального образования отметили, что глава мэрии Елена Осипова, а также ее заместители отсутствуют, так как находятся на прощании с Александром Одарич. В приемной не смогли подтвердить, действительно ли молодой человек погиб в ходе спецоперации. В оперативный штаб Тюменской области направлен запрос.

В группе «Подслушано Винзили» в социальной сети «ВКонтакте» жители поселка выражают соболезнования семье Одарич. «Слава герою России, он погиб за наше завтра. Родителям низкий поклон от всех женщин и детей России!» — написала Надежда Алексеева. «Светлая память герою. Спасибо за мирное небо над нашими головами. Спасибо за то, что вы защищаете нас», — прокомментировала Анастасия Липихина.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации на Украине была начата 24 февраля, в целях прекращения геноцида жителей Донбасса. Ее цель — поражение нацбатов, вооружения ВСУ и военных объектов. Приоритет российских военных — исключение напрасных жертв среди мирного населения. В операции со стороны РФ участвуют профессионалы, которых на Украину отправляют в рамках контрактной службы.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам