Ушла из жизни легенда тюменского телевидения Светлана Назарова

04 апреля 2022 в 11:20 Размер текста - 17 +

Прощание со Светланой Назаровой состоится 5 апреля Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший первый вице-президент ГТРК «Регион-Тюмень» Светлана Назарова ушла из жизни 2 апреля. Об этом сообщает официальный сайт телерадиокомпании. «2 апреля 2022 года ушла из жизни Светлана Федоровна Назарова. Начиная с 1991 года вся ее жизнь была неразрывно связана с тюменским телевидением. В ГТРК „Регион-Тюмень“ начинала с должности ответственного секретаря в редакции информации, затем стала начальником рекламно-коммерческого агентства, из которого перешла на должность первого вице-президента телерадиокомпании», — сообщает официальный сайт ГТРК «регион-Тюмень». Светлана Назарова была автором крупных телепроектов, посвященных вопросам религии. За эту работу митрополит Тобольский и Тюменский Димитрием вручил ей Орден святителя Филофея Лещинского. Являлась действительным членом Русской академии наук и искусств. Награждена Почетной грамотой Федеральной службы России по телевидению и радиовещанию за вклад в развитие тюменского областного телевидения. Редакция URA.RU приносит искренние соболезнования родным и близким Светланы Назаровой. Церемония прощания с ней пройдет в Тюмени 5 апреля с 11:30 в Храме Михаила Архангела по адресу: ул. Ленина, 22. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Бывший первый вице-президент ГТРК «Регион-Тюмень» Светлана Назарова ушла из жизни 2 апреля. Об этом сообщает официальный сайт телерадиокомпании. «2 апреля 2022 года ушла из жизни Светлана Федоровна Назарова. Начиная с 1991 года вся ее жизнь была неразрывно связана с тюменским телевидением. В ГТРК „Регион-Тюмень“ начинала с должности ответственного секретаря в редакции информации, затем стала начальником рекламно-коммерческого агентства, из которого перешла на должность первого вице-президента телерадиокомпании», — сообщает официальный сайт ГТРК «регион-Тюмень». Светлана Назарова была автором крупных телепроектов, посвященных вопросам религии. За эту работу митрополит Тобольский и Тюменский Димитрием вручил ей Орден святителя Филофея Лещинского. Являлась действительным членом Русской академии наук и искусств. Награждена Почетной грамотой Федеральной службы России по телевидению и радиовещанию за вклад в развитие тюменского областного телевидения. Редакция URA.RU приносит искренние соболезнования родным и близким Светланы Назаровой. Церемония прощания с ней пройдет в Тюмени 5 апреля с 11:30 в Храме Михаила Архангела по адресу: ул. Ленина, 22.