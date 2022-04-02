02 апреля 2022
01 апреля 2022
31 марта 2022

Ушла из жизни легенда тюменского телевидения Светлана Назарова

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание со Светланой Назаровой состоится 5 апреля Фото:

Бывший первый вице-президент ГТРК «Регион-Тюмень» Светлана Назарова ушла из жизни 2 апреля. Об этом сообщает официальный сайт телерадиокомпании.

«2 апреля 2022 года ушла из жизни Светлана Федоровна Назарова. Начиная с 1991 года вся ее жизнь была неразрывно связана с тюменским телевидением. В ГТРК „Регион-Тюмень“ начинала с должности ответственного секретаря в редакции информации, затем стала начальником рекламно-коммерческого агентства, из которого перешла на должность первого вице-президента телерадиокомпании», — сообщает официальный сайт ГТРК «регион-Тюмень».

Светлана Назарова была автором крупных телепроектов, посвященных вопросам религии. За эту работу митрополит Тобольский и Тюменский Димитрием вручил ей Орден святителя Филофея Лещинского. Являлась действительным членом Русской академии наук и искусств. Награждена Почетной грамотой Федеральной службы России по телевидению и радиовещанию за вклад в развитие тюменского областного телевидения.

Редакция URA.RU приносит искренние соболезнования родным и близким Светланы Назаровой. Церемония прощания с ней пройдет в Тюмени 5 апреля с 11:30 в Храме Михаила Архангела по адресу: ул. Ленина, 22.

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Бывший первый вице-президент ГТРК «Регион-Тюмень» Светлана Назарова ушла из жизни 2 апреля. Об этом сообщает официальный сайт телерадиокомпании. «2 апреля 2022 года ушла из жизни Светлана Федоровна Назарова. Начиная с 1991 года вся ее жизнь была неразрывно связана с тюменским телевидением. В ГТРК „Регион-Тюмень“ начинала с должности ответственного секретаря в редакции информации, затем стала начальником рекламно-коммерческого агентства, из которого перешла на должность первого вице-президента телерадиокомпании», — сообщает официальный сайт ГТРК «регион-Тюмень». Светлана Назарова была автором крупных телепроектов, посвященных вопросам религии. За эту работу митрополит Тобольский и Тюменский Димитрием вручил ей Орден святителя Филофея Лещинского. Являлась действительным членом Русской академии наук и искусств. Награждена Почетной грамотой Федеральной службы России по телевидению и радиовещанию за вклад в развитие тюменского областного телевидения. Редакция URA.RU приносит искренние соболезнования родным и близким Светланы Назаровой. Церемония прощания с ней пройдет в Тюмени 5 апреля с 11:30 в Храме Михаила Архангела по адресу: ул. Ленина, 22.
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