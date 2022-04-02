Сотрудника курганского опытного завода обвинили в 21 взятке

Специалисту в сфере закупок грозит до 12 лет колонии за взятки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Специалисту в сфере закупок опытного завода имени академика Илизарова, расположенного в Кургане, предъявлено обвинение в получении 21 взятки. Их суммарный размер превышает два миллиона рублей. В ближайшее время материалы уголовного дела передадут в суд, сообщили URA.RU в следственном управлении СК России по Курганской области и в пресс-службе областной прокуратуры.

«Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении специалиста контрактной службы опытного завода, располагающегося в Кургане. Мужчина обвиняется в совершении 21 преступления, предусмотренных ст. ст. 290, 291.2 УК РФ (получение взятки за заведомо незаконные действия, мелкое взяточничество)», — рассказали в ведомстве.

«Прокуратура Кургана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении старшего специалиста по закупкам ФГУП „Опытный завод РНЦ ‚ВТО‘ им. академика Г.А.Илизарова“. Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в Курганский городской суд. Обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет со штрафом, 60-кратным размеру взятки», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Следствие установило, что с 2016 по 2021 годы обвиняемый регулярно получал взятки от представителей коммерческих организаций «за исключение для них конкурса на закупочные процедуры» и подписание с ними договоров поставки продукции на опытный завод на выгодных для взяткодателей условиях. Размер взятки устанавливал сам сотрудник предприятия в зависимости от стоимости поставленной продукции. Деньги ему перечисляли на банковскую карту. Преступление удалось выявить сотрудникам управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по Курганской области.

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