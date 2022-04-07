Командир чеченского батальона: ВСУ прячутся за мирными жителями

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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, автомат, боевые действия, воин, армия россии, военный, патрулирование, зачистка, ахмат, солдат, кадыровцы
Чеченские бойцы уверяют, что могли бы закончить спецоперацию, но ВСУ и нацбатальоны прикрываются мирными жителями Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) прячутся за спинами мирных жителей. Только из-за этого спецоперация России еще не завершена, заявил в интервью URA.RU командир добровольческого батальона «Ахмат» Апти Болотханов.

«До того, как мы сюда [в Донбасс] приехали, всякие легенды бывали о них [ВСУ и нацбатальонах]. Но никакого достойного сопротивления мы не встретили: они прячутся за спинами мирных жителей. Если бы мирных жителей тут не было, операция давно закончилась бы. Из-за этого нам бывало чуть трудно, потому что надо было действовать осторожно: люди — во всех домах, в подвалах. Достойного противника мы всегда уважали, но тут что-то мы его не чувствуем», — оценил соперника Болотханов.

Корреспондент URA.RU с места событий и бойцы ДНР уже сообщали, как пьяные военные ВСУ прятались в одной из школ Мариуполя. Они также рисовали свастику на стенах.

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Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. В конце февраля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что туда добровольцами отправятся военные из республики. 6 апреля он сообщил, что военнослужащие перешли от боевых задач среди многоэтажных домов в Мариуполе к действиям в частном секторе. Как объявил 7 апреля представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, основные столкновения с украинскими националистами и солдатами ВСУ в городе уже прошли.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) прячутся за спинами мирных жителей. Только из-за этого спецоперация России еще не завершена, заявил в интервью URA.RU командир добровольческого батальона «Ахмат» Апти Болотханов. «До того, как мы сюда [в Донбасс] приехали, всякие легенды бывали о них [ВСУ и нацбатальонах]. Но никакого достойного сопротивления мы не встретили: они прячутся за спинами мирных жителей. Если бы мирных жителей тут не было, операция давно закончилась бы. Из-за этого нам бывало чуть трудно, потому что надо было действовать осторожно: люди — во всех домах, в подвалах. Достойного противника мы всегда уважали, но тут что-то мы его не чувствуем», — оценил соперника Болотханов. Корреспондент URA.RU с места событий и бойцы ДНР уже сообщали, как пьяные военные ВСУ прятались в одной из школ Мариуполя. Они также рисовали свастику на стенах. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. В конце февраля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что туда добровольцами отправятся военные из республики. 6 апреля он сообщил, что военнослужащие перешли от боевых задач среди многоэтажных домов в Мариуполе к действиям в частном секторе. Как объявил 7 апреля представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, основные столкновения с украинскими националистами и солдатами ВСУ в городе уже прошли.
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